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一個律師的筆記本》「立法院」在憲法法庭最多只能有三個律師不公平？

《憲法訴訟法》第8條第2項規定：「每一當事人委任之訴訟代理人，不得逾三人。」每個當事人都是一體適用，並沒有什麼不公平。只是這次立法院闖的禍太大，跟「不只一方」的當事人發生糾紛而已。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2024/07/14 13:13

◎陳怡凱

「立法院在憲法法庭最多只能有三個律師不公平？」

並不是這樣。

《憲法訴訟法》第8條第2項規定：「每一當事人委任之訴訟代理人，不得逾三人。」每個當事人都是一體適用，並沒有什麼不公平。只是這次立法院闖的禍太大，跟「不只一方」的當事人發生糾紛而已。

日前國民黨立委吳宗憲（左二）在憲法法庭上指稱，聲請方4個機關共請了12位律師，對上「立法院」3個律師並不公平！圖為憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見，「立法院」則由國民黨立委吳宗憲、翁曉玲（中）、民眾黨立委黃國昌（左一）擔任機關代表。（資料照）

然而，若因此限制其他當事人的代理人數，那才真的是不公平。為什麼其他當事人在訴訟中委任律師的權利，要因為肇事者惹到很多人而受限制？

或者可能有人會說：要因此放寬立法院能委任的代理人數？

那更說不通了。一個當事人，一個訴訟事件，理論上就是一個立場，由三個代理人分工合作來呈現就好了。難道會因為提告的當事人不只一個，所以另一方當事人的立場也就變得不只一個？事理上說不通。更何況，立院方的問題出在論述品質太差，這跟人數有什麼關係？牽拖人數問題，又有什麼意義？

限制每一方在庭上的代理人數，這是為了維護法庭秩序。不是只有憲法訴訟有這樣的限制，像《刑事訴訟法》第28條也規定：「每一被告選任辯護人，不得逾三人。」至於提告的告訴人，所受的限制也是一樣（《刑事訴訟法》第271條之1第2項規定參照）。難道說，刑事訴訟因為這樣就是不公平？

沒這回事吧！

舉例來說，像是現在進行中的台北幼O園事件，同一位被告若在同一個訴訟案件害了好幾個人，每位被害人當然都有權利委任三位律師擔任告訴代理人，而被告所能委任的辯護人，自然也還是限於三位，難道會因為被告害到很多人，所以他的辯護人數也應該要增加，或者被害人的訴訟權利要因此受限？害的人越多，所能委任的律師也就要越多，否則就是對被告不公平？

天下沒有這種道理吧。

與其抱怨這種事，何不從一開始就不要害人呢？

註：附圖為《憲法訴訟法》第8條。

《憲法訴訟法》第8條，引用自全國法規資料庫。（作者提供）

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：「立法院」在憲法法庭最多只能有三個律師不公平？

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