胡，怎麼說》嘴炮滿天飛！柯文哲蒙上眼睛，就以為看不見共機擾台！？

柯文哲兩天連打3大嘴砲，卻砲砲反彈砲自己，砲噴口水亂飛、唾沫淋滿自身。其中最嚴重的嘴砲，就是蒙上眼睛，就以為看不見共軍戰機擾台！這種嘴砲只會禍害台灣！

3大嘴砲之一、先談共機擾台和雙城論壇。柯文哲不顧共機擾台武迫台灣、不理市議會的「如共機共艦持續擾台，就不得動支預算」決議，硬要舉辦任內最後一次台北-上海「雙城論壇」，跟中共拉關係、套交情、搞統戰。

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其實，中國上海封城加嚴控近3個月，元氣大傷、奄奄一息，正需力圖振作恢復，卻有閒跟台北柯辦雙城論壇，豈會安好心?如不大搞統戰連本帶利拿走，又何必辦?

何況，中共20大將在10月登場，權爭、權鬥必定殘酷而激烈，對台灣的一國兩制新說法將出台，柯文哲在8月份辦雙城，難道是要把台灣的首都市長拿去進獻習大大、當投名狀嗎?

市議員梁文傑質詢時揭穿柯文哲的圖謀，表示市議會以上的決議是藍營也同意的，應尊重市議會決議。柯文哲竟嘴砲出口，說「擾台」的定義沒寫清楚，且已向陸委會請示，請他們「定義什麼叫擾台」？

梁文傑再問，共機穿過台海中線不叫擾台？若你當總統，共機就可以穿過海峽中線。柯回以嘴砲稱，我當總統，我的飛機也會飛過海峽中線...。

以上詢答，可以看出的是，世界上人人都知道的，共軍機艦繞台飛、航，侵入台灣ADIZ，就是在襲擾台灣，壓迫台灣空防空間及反應時間，柯文哲卻傻傻的不知道？還說要陸委會定義？其實，柯文哲根本就是:蒙上眼睛，就自以為看不見、大家也就看不見共機擾台！他的心態更是:蒙上眼睛、昧著良心，就以為看不見中共軍武步步進逼侵擾台灣國防安全。

可以從而推論而知，若他當總統，空防就不守了，共軍可任意飛過海峽線，他柯的說要我方飛機也飛過中線，那應該指的是奉他之派去投降輸誠的吧！或者，在他的手上，台灣早已實質被中共併吞統一了，國軍、共軍都是中國軍了。

所幸，他的總統夢，鐵定永遠不會實現、選民也不會讓他得逞的南柯一夢！但他傻傻的裝不知什麼叫擾台，仍恐將禍害台灣！

再看第2個嘴砲。副市長蔡炳坤在陪柯文哲飲宴時突然中風，送醫開刀急救，柯竟稱是被文化部長李永得氣到。對於文化部與台北市府之間，因為台博館、空總用地爭議，柯文哲接著嗆李永得，有夠懶惰、做官不上班的樣子，連你的蕭次長跟台北市政府的「備忘錄」全都寫完了，做部長卻都不知道...。

面對柯文哲這個直接砲打的大嘴砲，李永得重砲回擊，直指柯8年來都沒有進入狀況，只會打嘴砲，甚至連打嘴砲都不做功課。

對於柯文哲說已簽「備忘錄」，李永得直批柯文哲「白賊」！他更以自己的頭」下豪賭，請北市拿出備忘錄來，我頭給你！若拿不出來，你只須在台北市政府前面面壁思過三天，向台北市民謝罪。

李永得說明，空總和台博館是兩件事情，文化部負責的次長和北市府負責的副市長都是不同人，柯文哲卻「傻傻分不清」。

空總都市計畫變更案，台北市政府負責的是副市長彭振聲、文化部負責的是政務次長李靜慧。台博案是文化部政務次長蕭宗煌及台北市副市長蔡炳坤。

柯文哲連部屬誰負責什麼都搞不清楚，卻敢亂嘴砲。尤其不道德的是，竟然利用部屬副市長蔡炳坤中風的不幸，拿來攻擊政敵，更意圖無端栽贓嫁禍政敵。他身為醫師，卻製造利用專業身分的錯覺、大打嘴砲做政治栽贓，更應罪加三級！

第3個嘴砲，則只看到他柯的過河拆橋，2014年林錦昌曾是柯文哲首度參選市長時的大將，8年過去了，柯文哲對林錦昌，即使不會也不必感恩，至少還保有舊情吧?卻見，白柯與藍議員把林錦昌硬拉出來，再自己放話稱林錦昌將助陳時中參選市長，然後更見到藍議員、白黨柯文哲之間，彼此一搭一唱，大打嘴砲、狠酸林錦昌，好個藍、白聯軍哦。不過，林錦昌聲明反嗆直指，看到鬼了!他根本沒加入任何競選或助選團隊，不要瞎扯編故事...。

幫柯文哲助選或替做了什麼事，大都本就不是要報答，更不屑去討人情，而且幫助的是8年前沒變節變性、權力欲沒膨脹到如暴龍的他。柯文哲感恩就不必了，但也不能過河拆橋，故意把昔日助選大將當箭靶，藍軍射、自己更射，簡直就是要他死。這一幕，讓人看到的是，為了爭權，人性可以涼薄至此，實在令人齒冷。

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