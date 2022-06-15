胡，怎麼說》疫情下，政客的「白」目告「白」何多?！

見笑轉生氣！

這句話差堪形容台北市長柯文哲，市議員苗博雅等追擊柯市府內網軍風波，他被打的無處閃躲，而森77的聲稱「我很生氣」、「國家公務員不能當做作秀工具」云云。

「見笑」，就是丟臉！柯市府內疑似網軍連續被抓包，柯則接連切切切、企圖切割了事，卻屢切不斷，真是丟臉丟到柯家去！

「轉生氣」，一向善於見風轉舵、見人說人話見鬼說鬼話因應的柯文哲，這回怎麼轉、怎麼坳，都躲不了市議員及網紅四叉貓的追擊，於是就「惱羞成怒」啦！

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其實，了解柯文哲習性就知道，公開演出「生氣」仍是在「轉」、在「切割」，用上轉移焦點賤招，藉此把準備充分、攻擊火力最強之一的苗博雅等貼上「侮辱公務員」標籤，想引領網路風向、轉移到熱議抨擊苗博雅，然後，柯又可以輕易脫身了。（但顯然沒脫身成功）

公務員當然不能當作秀工具，但是，公務員更不能當做政客自己的「類網軍」，在上班時間公器、公物當私器、私用，做為攻擊政敵的「白衛兵」！有這種行為的人，不管是白藍綠紅衛兵，當然要受議會監督、批評。否則，豈不就是市長或什麼長的，率自家網軍親兵「就食」於市府?不必花自己的錢，用公家錢來供養。

柯文哲聲稱要做基層公務員「後盾」，但是，網軍風波中，被抓包揪出的都是挺柯的「白衛兵」，被請到議會唸自己發文內容的市府交通局科長林育生，在上班時用公務IP發文345篇、留言5萬多則，大都是在挺柯、狠批柯黑（柯文哲政敵），這種行為絕不是市府公務員皆如此。柯文哲是在做誰的後盾啊？「見笑轉生氣」不就是挺自家白衛兵的自目自我告白嗎？

疫情下的政客白目文、白目告白真不少，除了以上柯文哲的「我很生氣...」，新北市長侯友宜那句直白:陳時中部長應該沒打1922！讓侯友宜自洩底氣！原來望大位者何其器小哉！

在「恩恩爸」苦求給真相而不得的「錄音門」或稱「通聯門」中，擁侯的藍軍、侯粉、政媒團隊企圖把責任引導、歸給1922以卸責，並狠打陳時中，才會出現侯市長聞陳時中確診時說出了那句直白:陳時中部長應該沒打1922！據說記者會前還有更直白的說三道四酸更大。侯市長酸陳時中染疫確診於先，藍粉侯粉更跟進加料狠酸、甚至變成對人染病的詛咒，這都是有傷天德、有損陰德的行徑。

民主政治當然也會有權鬥，但是，民主政治的權鬥不能沒有人性、不能無情；專制政權的權鬥才是你死我活、沒有人性！侯一向標傍「厚友誼」、一個有情有義的漢子，但是疫情下直白說出的那句，真的白目到看不到人與人之間的情義。

柯文哲被多位市議員追擊無處躲而見笑轉生氣，因他的白黨在市議會沒力量替他圍事，侯友宜則在藍軍及侯友軍佔盡優勢的新北市議會，請市長到議會專案報告、議會組調查小組調查恩恩遭延誤送醫案，兩案都被泛藍軍人多勢眾圍事否決，看來真相難見天日了。

柯文哲「見笑轉生氣」已夠不堪了，疫情下的政客白目直白，竟又出現一個堪稱「山寨版柯文哲」的楊志良!

那一個楊志良，他自認比高雄市長陳其邁能幹多多，自稱師生PK，他穩勝出，自認就是國民黨高雄市長最好的候選人，只因他當過台大公衛所所長、陳其邁則在該所進修碩士。

楊志良這種論調，就如柯文哲言談中看不起陳時中、王必勝等人，只因他聯考考上台大醫、出身台大醫，分數決定一切；楊志良的白目自白，簡直就是學柯不成的山寨版。這種思維的這些人，根本就是科舉臭醬缸、聯考遺毒的復辟產物。

照柯文哲及山寨版柯楊志良的思維，乾脆一試定終身，考第1名狀元的就培養未來當總統、考2、3、4....名的，依序培植當院長、部長、市長....簡直荒唐!本尊已不堪、山寨版更是袂見笑!

疫情下，政客的「白」目告「白」何多?！讓我們繼續看下去。

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