胡，怎麼說》錄音門、網軍門，侯、柯各守一個門，從門後「黑洞」進窺大位！

新北市政府、台北市政府，雙北現在各自內製了一個門，一個「錄音門」、一個「網軍門」，門都關緊緊，雙北雙黑洞，侯、柯各守一個，不讓門後真相曝光！

侯、柯兩人又是有志一同、都要進窺2024年總統大位，此刻為了顧個人形象、不願面對真相、不願坦然讓真相大白於天下，難道都要帶著「黑洞」包袱競爭嗎？我真的百思不解！也許，權力會使人不惜扭曲真相，也許，渴望更大的權力，更會使有權力的人扭曲人性及價值，但就爭大位而言，這樣做都將有傷天德、有損陰德。

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先談新北的「錄音門」。

2歲小寶貝恩恩染疫、疑被延誤收治而不幸病故的「恩恩爸」，苦求一個4月14日當時孩子病危向119等求救、苦等不到救護車當時的實況錄音「真相」，得到的卻是新北市政府的一個「情境模擬」演出改編的非真相。

新北市長侯友宜嘴巴信誓旦旦說一套、新北市政府消防局、衛生局等給的卻是半套，據稱只給情境模擬、不給全部錄音實況，拍板的就是侯友宜市長。恩恩爸苦求真相仍不得，真相至今仍沉埋，「錄音門」門後，侯市長不願曝光的東西（說是個資，但誰的個資?）是什麼？目前仍不得而知，形成一個「黑洞」」！

侯市長辯稱他的決定是捍衛打火兄弟的權利...，但此事何關水裡來、火裡去的第一線消防人員?沒有人就錄音門一事指責消防員，恩恩爸更沒有指責任何人，別把消防員拿來當自己政治失火的救火隊!新北消防局去告爆料的吹哨者那位前消防員，這根本就是以告遮掩真相的手法，藉著提告聲稱把資料都提供檢方，豈不又是用偵查不公開當理由的老招，把資料鎖在檢方?

再看台北市柯市府的「網軍門」。

台北市政府被抓包疑有柯粉網軍寄生，被抓到在上班時間用北市府公務IP上網，替柯文哲及柯家軍帶風向、政治攻詰反對黨市議員等政敵；過去經常大罵政敵營養網軍的柯文哲稱「沒錢養網軍」，否認到底，還大動作交查辦。

但是，柯市府的調查報告卻把重點轉向，查的是公務員上班時上網並發表不適合的言論，報告一出立即被抨擊柯市府只是把人、事、時、地、物都被抓出、已無法逃的，以及媒體都已曝光的，拿來塘塞，其他的推稱「無法追查」，卻馬上被多位市議員們及網紅四叉貓等，又接連再抓到多個疑似網軍寄生市府。

網紅及市議員們從外部查，都抓的到那麼多，市府自己從內部IP查卻稱查不到，被外部查到一個、才承認一個，根本就是「切香腸」手法，更令人質疑被查到的只是「冰山一角」，沉水潛藏寄生柯市府的網軍還不知多少，形成柯市府的一個「網軍門」！

其實，柯文哲對網軍的定義就是，依敵我來定義是與不是。批評他、質疑他、攻擊他的，都是政敵的網軍；他的人馬，針對政敵的批評、質疑、攻擊、造假、誣衊...帶風向等等，則都不是網軍，甚至寄生市府、疑似有科層組織操作幫他塗脂抹粉護形象的，他都不視為網軍。



在錄音門、網軍門疑雲，及門後的黑洞，可以發現:志在大位、進窺大位的人，形象比真相重要!把自己的形象看做天大地大，底下的造王團隊則既造神更要護神，出包時不能認錯毀形象，透過網路操作帶風向、hold住媒體、群聚另找攻擊點以轉移焦點。例如，如在錄音門中，只見藍軍網、媒發動四面圍攻只提供諮詢1922，卻替本應該出手救命、有權調度指揮的119及新北消防局、衛生局卸責。1922當然有應負之責，但不能不分青紅皂白，把新北市府之責全歸罪於它。

在他們操作之下，更不許真相在志在大位者身上沾上一點油汙，當真相出現會損及他的形象，就淹掉它。

在網軍門，可看到的是雙標是他們的日常、只許自家網軍帶出颱風風向、不許敵家吹微風!只有敵我、沒有是非!柯文哲有事，就切割了事!





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