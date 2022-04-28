胡，怎麼說》台灣700萬人染疫？柯文哲、馬曉光，兩個口、一個調、衰台灣！

柯文哲、馬曉光，兩個口、一先一後，都說台灣將有「700萬人」染疫（武漢肺炎、COVID-19），同一個數字、同一個調子，都在看衰及唱衰台灣的防疫！

柯文哲是台灣台北市長、馬曉光是中國國台辦發言人，卻一唱一和、 都提700萬人確診染疫這個數字，意圖其實都十分明顯而且相類似。

請繼續往下閱讀...

其實，700萬例或多少例的提出及算法，未來是否預言準確，都不是現在的重點，提出的人、時機、動機、目的才是重點。

柯文哲就是誇大染疫數字來否定陳時中領導的台灣防疫團隊，藉此自我吹擂試圖證明他比陳時中強。馬曉光則引用柯文哲的700萬的數字，否定民主制度台灣的防疫模式，做為台灣防疫失敗的「證明」，然後他更面不改色的灑下瞞天大謊，大肆內外宣吹捧噓中國習大拍板的「動態清零」是多麼成功及英明偉大。

但是，「動態清零」在中國，已成了一個恐怖政策的代名詞，專制而無能的共黨官僚體制，執行的手段及結果就是殘忍和悲慘，在硬封城防疫之下，醫療系統、公衛系統、維生系統、通報控管系統等，統統在共黨的指揮調度之下，「黨指揮槍」思維下的「黨指揮防疫」，卻把防疫體系搞的像患了「動脈硬化症」重症、甚至「心肌梗塞症」的病患，不但準備不週，更漏洞百出，調度失靈，多少病人因而被封鎖棄置家中等死而死、多少人被關在方艙自生自滅、多少人封禁在家中等不到食物、藥物配給，而挨餓忍病痛....。

中共對封城慘狀，嚴封消息不得外洩，但因慘況太多，仍有不少傳了出來，看到上海2600萬人被硬封城一個月的悲慘遭遇，生命、財產都遭重大損失，簡直天怒人怨、民怨沸騰，北京2200多萬人看到上海慘狀都怕怕，知道共黨政府的保證都是靠不住的，連忙提前各自準備存糧、存藥、購冰箱冰櫃等等，因應如遭當局下令硬封，還能透口活氣。

在馬曉光口中，卻稱頌中共的動態清零是「人民至上、生命至上」，大大吹噓中國動態清零的死亡率、確診率等防控都是世界最佳，還引柯文哲講的700萬人染疫，反批台灣防疫模式罔顧人命云云...。

「大疫起於武漢，病毒源發中國」，自2019年武漢肺炎爆發起，中國的確診病例數從來都沒有誠實過，連中國自己都不信、各國當然都不相信，那些「漂亮數字」，大都是為黨服務之需而編造出來的，攏是假。

柯文哲、馬曉光都拿700萬人確診來看衰台灣，當然都是政治目的，都是居心不良且無知，台灣人民不必為數字大而恐懼，就不會被唬弄及嚇到。只要看看民主國家的「老實數字」，即使到時台灣有700萬人確診或更高，那又如何?

柯文哲17日是依據當時韓國確診比例約佔人口數的30%，簡單推估直接套用在台灣三成人口染疫，就是約700萬人，我們比較幾個國家的數字，就不會被他唬弄嚇倒:

歐盟昨天公布，27個成員國感染會引發COVID-19病毒的人口比例在60%到80%之間，認為沒有再大量通報病例數的必要。如果用這來算台灣會多少人染疫?豈不就是1200萬到1800萬之間?

美國CDC昨公布，美國估計有58%人已感染COVID-19。

中國香港的數字，官方公布的確診病例約佔人口的16%、120萬人，但港大及港中大學者分別研究估計，感染過的人數應在400萬到500萬之間，比例約55%到65%。

韓國官方統計數字，到昨天染疫約佔人口的33%，1700萬人。

新加坡的官方數字，則是189萬染疫，約佔20%。

對中國人民遭武漢肺炎侵襲，筆者不會幸災樂禍，而是以哀矜之心，希望他們早日脫離苦難。北京是否也會封城，也已在兩可之間，馬曉光還是管自己國家及自家的封城防疫事吧，不要無知的對台灣的防疫指手劃腳、以令人厭惡的下流態度唱衰台灣。，

，

，

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法