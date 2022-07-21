新聞線上》黃珊珊的定位

台北市副市長黃珊珊（右起）與市長柯文哲。（資料照）

記者陳杉榮

蔡英文徵召陳時中參選台北市長後，首都之戰情勢逐漸明朗，阿中部長挾高人氣和高知名度，聲勢「如入中天」。被譏為「躺平」的國民黨蔣萬安能否急起直追，甚至超越陳時中，看來並不樂觀。現任副市長黃珊珊究竟要打出什麼旗號參戰，黃珊珊的定位是什麼，反而是這場賽局的另一個轉折點。

自一九九四年阿扁當選台北市長，民進黨迄今都和首都市長絕緣，馬英九和郝龍斌藍軍當政，也就認了，二○一四年蔡英文率全黨支持柯文哲，「光榮城市」在「五大弊案」成為「五大懸案」情況下，最終成為笑話。二○一八年公投大亂鬥，民進黨三心兩意，提名姚文智也沒真心輔選，綠營支持者最後又棄保支持柯文哲，「飼老鼠咬布袋」的結果，柯文哲以「無厘頭」敷衍的態度應付市政的詰難，又專門在國家認同上和中央政府作對，以狡猾的手法把中國因素導入，混淆視聽，拆解主體意識，蔡英文也拿他沒辦法！

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陳時中參選，具備了多項「贏的條件」，第一、他具有完整的專業歷練，第二、他的政治性格成熟穩定，第三、他有極高的知名度，有「阿中」人人朗朗上口的暱稱，第四、民進黨的支持者這次有非贏不可的意志。阿中率領的防疫團隊防疫成績舉世肯定，只有雞蛋裏挑骨頭的「偏激瘋藍」天天罵他。歷任首都市長都有暱稱，阿扁、小馬哥、大頭斌、柯Ｐ，「阿中」誰都認得，超過九成的知名度，和上次姚文智不足五成，不可同日而語。

陳時中的這些條件蔣萬安都沒有，也因此，蔣萬安很難成為陳時中的對手。但擁有這些條件不代表陳時中必贏，選舉常常會有偶然，也可能出現旋風，中央政府的政策不當，也可能造成選舉大敗，所以只能說現階段阿中相對穩定。蔣萬安如果不能強化候選人的特色，提出有溫度的市政願景藍圖，到最後可能成為連勝文的「復刻」。

黃珊珊的出場對選情多少會有影響，她要打出哪個政黨的旗號，非常重要。律師出身的她應該了解，作為柯文哲的副市長，柯文哲的債權、債務她必須「概括繼承」，不能想要民眾黨的票，又不還柯文哲的債，「限定繼承」是不可行的。黃珊珊如果選擇無黨籍參選，注定邊緣化，連和蔣萬安爭棄保的機會都沒有。政黨政治講的是政治責任，政黨必須負起提名的責任，黃珊珊的定位必須清楚，否則參選並無太大意義。

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