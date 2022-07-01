胡，怎麼說》棄保-破與立兼謀！空降-沒空優就變空飄！

棄保、空降，是選舉必炒的話題；在疫情籠罩下，「棄保」今年好像來的特別早，「空降」則此時來的正是時候！

棄保是選舉操作的必殺絕招，提早操作的目的，當然是要逼第三方提前放棄，逼他收兵棄選，以免形成三角督，如能成功，這當然是釜底抽薪之計。

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距離11月26日市縣長選舉還有5個月，目前藍軍提前操作棄保的對象，就是針對黃珊珊，希望她不要掛白軍民眾黨旗號參選台北市長，以免壞了藍軍蔣萬安的首都市長之路。而且，藍軍挺萬安已把「陳時中」或「陳時中以上」，列為可能代表出馬的假想敵，所以才提前操作棄保、清理戰場，以形成首都市長藍綠對決，但白軍及33豈甘任人擺布?

印象中台灣的重要選舉把棄保端上台面，1992年台北市長選舉應該算是首發。當年民進黨提名陳水扁、新黨提名趙少康、國民黨提名黃大洲，形成三方大戰。

那時，天龍國市長本就被藍軍視為囊中之物，但因藍軍分裂為2黨2人，趙、黃相爭激烈，恐非綠軍扁的對手，趙、黃陣營都想方設法整合藍軍選票、避免選票分散，扁陣營則設法操作讓藍軍內訌、力分而擊敗之。

記得在選舉活動到了接近最後一週短兵相接的熱戰時刻，流傳很廣的棄保耳語端上了台面，趙陣營嚴詞猛轟李登輝當黨魁的國民黨中央操作「棄黃保陳」，稱李登輝暗挺陳水扁是台獨挺台獨。這項把棄保公開化的策略，目的其實是破與立兼顧，「破」-以台獨來破掉「棄黃保陳」、「立」-以正藍整合來立「棄黃保趙」。

扁陣營當時因應棄保策略是催其醱酵，並大力營造扁的快樂、希望形象，消減對手貼台獨標籤作用。黃大洲陣營則一時不知如何因應棄保戰法，只能否認被棄，直到選前最後一夜之後還發布自己的民調，自稱黃的聲勢上揚領先，欲破除「棄」。（那時尚未規定不得在選前10日內發布民調，但從選舉結果驗證，那份民調真的真的太離譜）

從當年選舉結果來看，陳水扁得票率43.67%（勝出）、趙少康30.17%、黃大洲25.89%，雙雙落敗。可以從中看出，「棄黃保趙」立的策略並未達陣、反而因「棄黃保陳」的扁從中獲得實利。不過，趙黃合計=56.06%，超過扁的得票率12.39%，被認為首都仍是藍大於綠，因藍軍分裂才讓扁從中取得勝選果實。

2000年總統大選，則是更大型的全國三角督，陳水扁（民進黨）、宋楚瑜（退出國民黨以無黨籍身分參選）、連戰（國民黨）三方大戰。

當時，宋楚瑜聲勢領先，國民黨推出興票案重擊宋楚瑜形象，扁陣營伺機與連陣營分進合擊，趁機挫低宋楚瑜，當時也有棄連保宋、棄宋保連等在操作，不過，因一路領先幾乎到最後的宋楚瑜，遭國民黨緊咬興票案不放，並未認真看待棄保效應，扁陣營則採猛打宋、不理連的策略，以防藍營發生棄保。

選舉結果，陳水扁39.3%、宋楚瑜36.8%、連戰23.1%。成功防止藍營發生棄保的扁陣營，在這場世紀大戰又得勝。

為了不要把民調當棄保工具、甚至搞假民調，後來乾脆立法不許在選前10公布或引用任何民調。不過，防棄保不如讓其合法化公開化，法國總統及國會選舉都是二輪投票制，第一輪如有人得票過半就當選，如無人過半，就取前兩名在兩週後第二輪投票，最近的法國總統選舉，第一輪馬克宏27.8%、瑪琳勒朋23.1%、梅蘭雄21.95%...，由中間偏右的馬克宏、極右的瑪琳勒朋進入第二輪，左翼的梅蘭雄等先出局；第二輪投票各自棄保的結果。馬克宏以58.2%對瑪琳勒朋的41.8%大勝。

再談空降，就如作戰，一般是要有「空優」才好空降，沒有空優卻空降，等於是槍靶，選舉也一樣，即使想要空降或空投，也只能像汔球一樣飛呀飛的，變成「空飄」!

其實，台灣是移民組成的社會，在國內北漂、南漂、西東漂更十分常見，誰是在地、誰是空降?10年就自稱在地?5個月就說他是空降?都沒什麼道理。藍軍張善政、綠軍林智堅，都跨縣市境到桃園市大車拚，這是好現象，讓人期待這場選戰。

藍軍推出柯志恩參選高雄市長，雖引來一些藍、綠人士諷為空降的酸言酸語，其實根本沒必要；倒是她馬上說出，政見不會有愛情摩天輪、如果還要期待韓國瑜市長，那就去跟他做公益...。雖引來部分韓粉爆炸怒批，其實反而讓人對她的參選眼睛一亮!

因為，只要不蒙著眼睛，就可看出韓粉內聚力雖強卻偏執，對國民黨在台灣參選立足，已是負債遠大於資產。如藍軍不擺脫韓粉制約及意識形態束縛，韓粉全力反對的罷韓案高票過關、韓粉發動反制的罷捷案則遭慘敗，恐怕會成為藍軍在南台灣甚至全台大部分縣市的常態!

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