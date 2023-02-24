自由開講》羅旺哲請辭 只能證明蔣萬安無法勝任台北市長！

張天泰

上任58天，三十五歲台北市政府發言人羅旺哲就以「健康因素」，向台北市長蔣萬安請辭，北市府團隊已出現跳船第一人，主因為北市府內有高層想掌握發言體系，而自從蔣萬安視察大巨蛋後，羅旺哲雖掛名發言人，但權限被數名市政顧問「決策小圈圈」把持，導致羅的發言權限遭到架空，另一方面北市府出現茶壺風暴式內鬥，「非朱立倫人馬」的羅旺哲被視為外人，讓非同系人馬的羅旺哲對府內、以及對外應對媒體面臨兩難，而羅被架空請辭，蔣萬安卻是冷處理方式回應，但發言人跳船更會讓蔣萬安領導能力受質疑、讓市府團隊戰力打折，筆者認為蔣萬安必須去積極理解團隊內鬥原因並直接介入， 因放任內鬥只能證明蔣萬安無法勝任台北市長，筆者說明如下。

上任58天，三十五歲台北市政府發言人羅旺哲（右）就以「健康因素」，向台北市長蔣萬安（左）請辭，北市府團隊已出現跳船第一人，主因為北市府內有高層想掌握發言體系。（報社合成／資料照）

一、冷處理請辭不是解決之道

2月18至20日上海團來台，卻因行程不公開，甚至第一天臨時更改行程，遭媒體撲空、也被議員罵翻，而羅等人事前竟未被通知，但北市府仍將發言責任推給羅，導致羅備感壓力，而羅旺哲權力被架空後，曾直接向台北市長蔣萬安反映後，但蔣萬安的處理方式為冷處理，導致羅寒心決定求去，筆者認為蔣萬安不應在羅旺哲被架空請辭做冷處理，這麼做如同放任內鬥作壁上觀，而好的政治領導人一方面需有創造有安全感工作環境的能力，一方面要有溝通化解衝突的能力。

請繼續往下閱讀...

二、蔣萬安決策圈過小和市府派系排外 對治理市政不利

羅辭職時，意有所指說「希望我的離開能讓市府團隊更好運作。」，明顯其受到北市府部分高層「朱立倫人馬」限制，從新聞稿內容、回應媒體等權限都被控制，羅處處被掣肘，只能離去並為蔣萬安的小決策圈祝福，筆者要點出的問題在蔣決策圈過小和市府派系排外的問題，會讓外界認為投票選蔣萬安為台北市長，怎麼決策權力反被朱立倫人馬把持，那蔣萬安的治理能力在哪裡？

三、破除派系隔閡為蔣整頓團隊首要之務

總之，蔣萬安第一次擔任縣市首長，目前蔣面對爭議使用的方法為冷處理，如同「漂亮棉花糖」，表面體面但實為拖延，無真正解決市政和團隊問題，現在團隊已出現治理問題，台北市議議會四月開議，各黨派議員磨刀霍霍，蔣必須痛定思痛，重新整頓團隊，破除派系隔閡，直接介入溝通，避免架空內鬥文化，因放任內鬥只能證明蔣萬安無法勝任台北市長！

（政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法