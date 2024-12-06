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自由開講》「中職」 不妨考慮改為「台職」

2024/12/06 16:30

◎ 黃梅娣

官方名「中華台北」（Chinese Taipei，英譯：中國人的台北）的棒球隊，擊敗不敗之國日本，勇奪世界12強冠軍。過程及勝利之後，球員、球迷多喜歡以簡單明瞭的「台灣」稱呼我們球隊，比賽地主國日本各媒體在沒有中國的干擾下，這次更皆以「台灣」做為直播隊名，不採用「中華台北」

台灣隊在世界12強棒球賽擊敗日本，擊出關鍵3分砲的「台灣隊長」陳傑憲繞壘時模仿隊友潘傑楷先前用雙手在胸前比劃「Taiwan」的手勢，後續接受採訪時透露，這是指「我們代表台灣」。（資料照）台灣隊在世界12強棒球賽擊敗日本，擊出關鍵3分砲的「台灣隊長」陳傑憲繞壘時模仿隊友潘傑楷先前用雙手在胸前比劃「Taiwan」的手勢，後續接受採訪時透露，這是指「我們代表台灣」。（資料照）

這幾天，球員以兩手捧胸作為「Taiwan」代表（表明缺了一塊被強迫不能出現的服裝標誌）的動作，相當轟動，且受很多球迷、一般民眾歡迎。在勝利大遊行活動，許多看板都以Team Taiwan或台灣英雄為主題。「中華隊」變成只是聊備一格的表面文章、應付國際官方規定的稱呼了。不少積極的評論認為：經此次的世界冠軍熱，應該會刺激台灣大眾，使國族認同更成為主流的觀點。

在此個人覺得，我們是否該先把「中華職棒」改為「台灣職棒」，才更符合趨勢。目前的中職CPBL（Chinese Professional Baseball League，直譯：中國職業棒球聯盟，我們都自己譯為中華職棒聯盟），相對於中國當地的中國棒球聯盟（Chinese Baseball League），的確令人混淆，英文字面只差在：一個是職業，一個是業餘。如有一天中國也成立職業賽，不就是兩個又重疊了？到時候誰是正牌、誰是副牌？又要爭論不休了

目前我們球隊名中華台北（CT：Chinese Taipei），就國際看起來，只是一個城市（台北）的代表，而不是國家的代表，所以日本媒體都不採用中華台北這字眼，以免被觀眾認為這只是台北市的隊伍，變成是「城市盃」而不是國際大賽，沒有看頭。

職棒聯盟是一個民間組織，不是政府出資，也不受奧運會的限制。要使用「台灣職棒」，而非Chinese ，其實是我們的自由。假如我們自己都不自稱台灣，又如何促使更多的世界媒體稱呼我們為台灣？

（作者是台北市民）

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