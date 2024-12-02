林長壽院士時論》母親台灣，您怎麼養了這麼多小偷和傻子呢？

原來蔣渭水和他的朋友創下了臺灣民眾黨。柯文哲怎麼會用民眾黨做他的黨的黨名呢？這未免太不尊重智慧財產權了。成立政黨是為了替人民謀福利，怎麼還沒有開始服務人民，就利用起民間財了，真是不光彩。那蔣渭水後人有抗議嗎？

◎林長壽

母親台灣，您怎麼養了這麼多小偷和傻子呢？

5月的一個星期天，小郭約我去大稻埕逛逛。本來好好的心情卻變壞了，因為腳踏車不見了！真不敢相信，才短短幾分鐘而已，放在大門前的車子就在光天化日下被偷了。原先打算騎腳踏車去的，現在只能搭捷運到北門再順著延平北路走過去。

請繼續往下閱讀...

今天天氣真的很好，丟掉車子的心情也逐漸轉好。「咦，這裡有蔣渭水紀念館」，小郭指著說。好奇之下，我和小郭就一起進去參觀，繞了一、二樓一圈，二樓有一個當年蔣渭水醫院的模型，紀念館只是醫院加住家的一部份。

成立政黨是為了替人民謀福利，怎麼還沒有開始服務人民，就利用起民間財了，真是不光彩。圖為民眾抗議柯消費蔣渭水。（資料照）

小郭：原來蔣渭水和他的朋友創下了臺灣民眾黨。柯文哲怎麼會用民眾黨做他的黨的黨名呢？這未免太不尊重智慧財產權了。成立政黨是為了替人民謀福利，怎麼還沒有開始服務人民，就利用起民間財了，真是不光彩。那蔣渭水後人有抗議嗎？

我：好像有吧。最後是怎樣的結果，新聞好像也沒報導，我也不知道。但結果是可以想像得到吧，畢竟一個家族，縱然曾對台灣有很大很大的貢獻，對一個政治大勢力又能怎麼樣？

小郭：實在很過份，但看看他這幾年做的事情，昨天講的是東，今天就變成西。我最看不過的是他常在講兩岸一家親，和上海做什麼兩岸論壇，狡辯說這對臺灣很重要。做了那麽多年，對台灣也看不出一丁點的好處。倒是他和中國共產黨拉上了關係，好像蠻親蜜的。他真的是非常聰明，用的是我們納稅人的錢，得到的好處卻全歸於他。

小郭很憤怒地說，音調不免高了起來。我比一下手指，譲他把音量降下來。

小郭：中國最近傳出鐵鏈女的事，還有強摘器官的事，你有聽到嗎？

中國58歲「法輪功」學員程佩明8月出席在美國召開的記者會秀出身上手術疤痕，指控中國20年前強摘其器官。（取自網路）

我：有啊，聽說鐵鏈女是販賣人口的事，如像是將女孩子賣去做性奴。背後好像是共產黨支撐的。嚴歌苓，你聽過這名字嗎？她是中國的一位女作家，她指責習近平是販賣人口的首腦而遭到放逐。最慘無人道的是強摘器官，有醫生作證說，做手術過程中是不用麻醉藥的。

小郭：那真嚇死人了！柯文哲和共產黨走了這麼近，共產黨那種味道好像也隱隱約約聞得到。難怪最近他捲入那麼多的弊案，都是權力和金錢交換的案子。聽說他當醫生時，還帶了病人去中國做器官移殖。老林，你跟我說怎麼會有那麼多人投票給他？

我：怎麼會有那麼多人投票給他？這是一個非常 delicate 的問題，這裡不是談這個的適當地點，或許我給你寫封信再和你談。你知道不知道以前中國人將到中國旅遊、經商的台灣人叫什麼嗎？叫「呆胞」，呆胞就是傻子。台灣有很多很天真的人，所以有很多人會投柯，這不稀奇啦。

走下 2 樓，我跟基金會工作人員問了二個問題：（1）怎麼在紀念館的書只有臺北市文化局出版的？市面上，那些寫蔣渭水的書並不在紀念館裡收藏，真是奇怪。（2）為什麼紀念館只有蔣渭水的生平簡略，大部份集中在蔣渭水反抗日人的事件。這些描述似乎隱含著蔣渭水認同自己是中國人。怪的是沒有將蔣渭水放在四百年台灣的歷史長河來看，所以看不出蔣渭水代表著台灣甚麼精神。究竟在紀念蔣渭水什麼？工作人員沒有回答只有苦笑。

離開後，我的心情很沈重。這個蔣渭水基金會的認知有問題，把蔣渭水框在日據時代的抗日行動，用他的抗爭行動來佐証他對中國的認同，是對蔣渭水的污辱。用今日臺灣的意識之爭強加在一個歷史人物身上，是一個非常卑劣的行為，也是非常中國式的作法。

1924年8月6日，「治警事件」第一次開庭，日本官方起訴文協成員多人，一審判無罪，二審有罪，三審維持有罪判決確定，七位主要領導者各判刑3~4個月，成為台灣史上第一批的政治犯。第一排坐者，主要是日籍辯護律師；第二排左四林幼春；第三排右一蔣渭水、右四蔡培火；左上人頭照為蔡惠如。（廖振富提供）

不可諱言，蔣渭水會受到中國文化巨大的影響，放在台灣當時的歷史背景之下來看，是可理解的。從林獻堂、賴和、蔣渭水，楊逵或原住民各族抗日的事件所表達的是貫穿臺灣整部歷史的反抗精神，反抗外來政權，也反抗最惡劣的生存環境。

這個精神從渡過黑水溝開始，歷經賴和、林獻堂、蔣渭水、楊逵、霧社事件、鍾理和、鍾肇政、鄭南榕、黃信介、施明德，直到今日的台灣例如戴資穎、妮妃雅、楊双子、以及剛贏得世界冠軍的台灣棒球隊等等。若這些先賢活在我們這一世代，我相信他們也會參與反抗國民黨威權統治、爭取完全的民主自由的體制，拒絕和雙手沾滿鮮血的中國共產權站在一起，不會認同現在那樣的中國。

做為這些先賢後人的我們，特別是那些認同台灣的歷史學家、文學家、藝術家，要直接面對這段歷史，將貫穿台灣歷史的台灣精神，清晰地呈現在世人面前。沒有這個通天的脊柱，台灣文化的樣貌和價值將不會具體地活在住在台灣的所有人的心中，無論是原住民、閩南、客家、1949 年左右移入的中國人，甚至是來自歐洲、美國、日本、韓國及東南亞的新住民。活的台灣文化將會和居住在台灣的所有人的日常生活的點滴相互 commute 著，進而鍛造出更多的光彩。這不就是我們台灣這艘船想要航行的方向嗎？

11 月 22 日下午，小郭到我辦公室喝咖啡，看到桌子上放著吳濁流先生著的「亞細亞的孤兒」這本書。這本書從紐約跟著我回到台灣，已經快四十年了。藉著主角一生的遭遇，這本書描述著一個台灣人在中日衝突的狹縫中如何辛苦地活著。這個鮮明的、並不太勇敢的、悽慘命運的台灣人的圖像，在我辛苦地建立我的臺灣意識的過程中，猶如一個光點在茫然的意識海中閃爍著。我一直認為吳先生的這本書對台灣文化有很重要的意義。

小郭說他記得有一首歌，歌名也叫「亞細亞的孤兒」，講的也是住在台灣島上的人。他把歌詞從電腦裡印出來：



亞細亞的孤兒 詞曲：羅大佑

亞細亞的孤兒在風中哭泣

黃色的臉孔有紅色的污泥

黑色的眼珠有白色的恐懼

西風在東方唱著悲傷的歌曲

亞細亞的孤兒在風中哭泣

沒有人要和你玩平等的遊戲

每個人都想要你心愛的玩具

親愛的孩子你為何哭泣

多少人在追尋那解不開的問題

多少人在深夜裡無奈地嘆息

多少人的眼淚在無言中抹去

親愛的母親這是什麼道理

親愛的母親這是什麼真理

我：怎麼跟柯文哲幹的一模一樣，一個作詞家這麼不尊重智慧財產權！真是不敢相信。

小郭：這歌詞好像有點怪，如果寫的是台灣人，歌詞「臉孔有紅色的污泥」好像和實際情況對不起來，因為那時中共“靜靜”地待在海峽的那一岸，台灣人臉上怎麼會有紅色的污泥呢？「臉上有紅色的污泥」更像指的是中國人，並且「東方」通常指的是泱泱大國的中國。但中國人什麼時候會被稱做孤兒？

我：最奇怪的是最後一段。作為台灣人，怎麼會去問母親「這是什麼道理，這是什麼真理」呢？我們會問母親很多問題，例如本文的篇名，或者愛，絕不會去問真理是什麼。這樣的問題，通常我們會問的是父親。至少是先問父親，再問母親。

對中國人來講，這個問題應該要問的對象應該是：孔子、老子、或佛佗（中國文化裏的代表儒道佛）或者黃帝（血源）。問母親是蠻奇怪的。我的猜想是：這個歌詞顯示著，作詞者可能在當時，在身份的認同上有點混亂，好像有「不知道自己是中國人或台灣人」的困惑。其實這一點也不奇怪，許多人會有這種混淆不清的時期。無論如何，這首歌讓我有感到被羞辱的感覺，心裡是不舒服，也很火大。我想的是要當面質問羅大佑，畢竟你是吃台灣米、喝台灣水長大的，不需要用這樣子來羞辱台灣吧！

劉德華在台北小巨蛋演唱會，開唱「我是中國人」的事情。（資料照）

下午還聊了劉德華在他的演唱會唱「我是中國人」的事情，並且也注意到在現場也有許多聽眾隨著他唱這首歌。小郭覺得不太對勁，但又講不出什麼所以然來。他問我的想法。

我說：首先我們要認識中共高層黨員殘暴的本性。例如在發動像大躍進那樣的運動，就算已經活活餓死超過四千萬人的悲劇後，他們這些人仍舊是面不改色，視人命如螞蟻。對這種殘暴的行為，用任何言語來指責都顯得蒼白無力，我只能用「非人」來稱呼這些人。劉德華是這些「非人」的追隨者，這是第一點。

第二點，在台灣唱不唱「我是中國人」是一個禮貌性的問題。劉德華是「非人」的追隨者，他不懂禮貌也不會是很新鮮的事。但跟著唱的人，沒有想到如果中國真的解放台灣後，也就是他們變成真正的中國人後，他們會被中共，像對待新疆人一樣，強迫到集中營作教育改造。這是中國駐英國的大使説的。臺灣人一向天真，被中國人稱為「呆胞」，不是沒有原因的。

薄熙來與其子薄瓜瓜。（路透檔案照）

小郭：非人？那薄熙來和谷開來做了那些可怕的事，他們不就是非人嗎？那他們的小孩呢？

我：很難說。這樣家庭出來的小孩表面上是看不出什麼的，我用「不可預測」來形容。台灣人和中國人交往，一向只看表面，沒有戒心。這是有些臺灣人的天真的一面，也是不知不覺地將自己推向如地獄般悲慘命運的一面。

「不可預測？」小郭帶了詭異的笑容說著就離開了。

（作者為中研院院士、台大數學系退休教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法