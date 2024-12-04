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自由開講》南韓突發緊急戒嚴令的啟示

2024/12/04 08:25

◎侯宗佑

南韓總統尹錫悅12月3日晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令。BBC 分析主因是在野黨掌控國會後，持續杯葛國家預算，並大量彈劾行政官員，導致國家無法正常運作。

南韓總統尹錫悅昨晚發表緊急談話，宣布南韓實施緊急戒嚴令。（法新社）南韓總統尹錫悅昨晚發表緊急談話，宣布南韓實施緊急戒嚴令。（法新社）

覺得這情境莫名熟悉嗎？世界的政局往往互相扣連，台灣跟南韓，當年在民主化過程中的磕磕碰碰本來就多所映照，沒想到今日又成為鏡像。我們當然不希望台灣也一覺回到解嚴前，但尹錫悅的大動作引發全球譁然後，警醒世人，擁有民主憲政體制是何其珍貴。

南韓國會190票全票否決尹錫悅戒嚴令

南韓的法令是國會若超過半數議員要求解除戒嚴，總統就必須立刻解禁——以目前南韓的政情看來，戒嚴應該維持不了多久。就在4日凌晨，國會召開全體會議，以190票贊成，通過要求解除戒嚴的決議。190人全數贊成解除戒嚴，包括172席在野黨議員，以及執政黨「國民力量」親黨魁韓東勳派18席議員，朝野一致通過要求解除戒嚴的決議。

南韓國會4日凌晨召開全體會議，以190票贊成，通過要求解除戒嚴的決議。圖為警方在國會正門前戒備。（路透）南韓國會4日凌晨召開全體會議，以190票贊成，通過要求解除戒嚴的決議。圖為警方在國會正門前戒備。（路透）

但台灣的規定不一樣，戒嚴只要一個月內送交立法院追認——但這一個月能做很多事情，很可能在各種緊急手段下，一個月後立法院的組成已經跟戒嚴前大不相同——藍白立委這幾個月在國會做出各種依法弄法的行徑時（包括恣意擴權、企圖癱瘓大法官與憲法法庭、刪光潛艦預算等等），不知道可曾想過，真的要搞極端的話，民進黨手握的總統加上行政權，能做的也不會少？

但我要說，法治國家之所以正常運行，除了明文的法治，也有大家不言說的默契——比如國會尊重憲法互相制衡的各種權力關係，不任意擴權；比如總統不能輕易宣佈戒嚴，縮減人民權利。

這種「依法我可以這樣做，但我盡量不去用」的克制，是社會之所以能維持穩定的重要因素。

在高度極化對立的社會，如果一方輕易的拋棄了這種不言說的道德底線，只會逼迫另一方採取更極端的做法——這種大動干戈的衝突如果不斷升級，絕對不是國家之福。

台灣磨合共生的路 別再走上戒嚴這條不歸路

我希望台灣不會走上韓國戒嚴的這條路，我也希望這次的事件，能讓台灣對立的兩方願意好好磨合出一條共生的路——就像冷戰時期的美蘇核武對峙一般，如果兩方都有傷害性無比強大的底牌，最合理的做法其實就是恐怖平衡。

否則衝突一旦開始，就是玉石俱焚。

我希望國內的對立兩方仍然有這樣的智慧，而就算他們其中有些人沒有，我也相信多數國人都有這樣的智慧，能監督政治人物並施加壓力，讓對立的政局找到一條可行的出路。

台灣解嚴已經三十多年，我們不要走回頭路。今天韓國宣布戒嚴後出現的人心惶惶，一下戒嚴一下取消造成的政情一日數變的騷動，還有國際聲譽的重大損失，我們不要。

台灣只有一個——團結一心的台灣，合作的台灣，才會是一個世界冠軍的台灣。

我相信這是今天多數的台灣人共同的願望。

那就讓我們一起努力，將願望實現。

台灣可以的。


（作者為政大數位內容學程助理教授）


「此文章僅為個人想法，不代表任職單位立場」

本文經授權轉載自侯宗佑臉書

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