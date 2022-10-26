天將奔烈》市長選舉的瘋狂宇宙

將市長選舉帶入國會問政行為，不僅是對國會議員神聖地位的一種褻瀆，且了選舉不惜恣意洩漏國際採購契約內容，破壞政府整體信用。對於台灣未來取得國家重要物資來說，恐更艱困。為了一個四年任期市長職位而不惜瘋狂至此，真的值得嗎？

羅承宗／南臺科大財法所特聘教授

打開電視，版面充斥了年底地方大選的南北各地大量新聞。距投票日已在月內，選戰日趨熱絡，屬正常能量釋放，用不著過於訝異。只是，選舉畢竟是臺灣政治行事曆最重要的活動，而「選賢與能、就事論事」也理應是選舉活動的常理下，有無出現偏離市政軌道、光怪陸離的偏差行徑，頗值得冷靜思考。

瀏覽晚近六都選舉相關新聞。在台南市，市長候選人謝龍介拋出廟會新規範、重新檢討安平港跨港大橋工程等政見。先不管具體作法為何？至少還是在未來市政層次上抒發願景，尚稱合理。在台中市，這兩天市長候選人蔡其昌直指現任的盧秀燕市長治安、環保與交通方面的三大執政缺失，並稱其行動力不足，沒有積極解決事情，城市競爭力愈來愈弱，只想透過公關手法包裝她的個人形象，但媒體評比的施政滿意度幾乎每年都在六都中吊車尾云云。攻擊火力猛烈，但也是聚焦市政績效層次，沒有逸脫選舉常軌。

請繼續往下閱讀...

高雄市、桃園市北南兩大都會，人口、交通、就業、住房等市政問題經緯萬端，不缺能選舉政見素材。只是高雄市長候選人柯志恩這兩天先糾結現任市長陳其邁數十年前公費醫學生與返還公費事，其後又拿有無醫生資格出來做文章。倒數最後一個月了，大學教授出身的柯志恩究竟要給市民甚麼執政願景？令人莫解。在桃園市，若干人一再與市長候選人張善政十餘年前擔任宏碁公司副總時期「農業電子化發展策略分析與規劃」研究案有無疑義，持續糾纏。這個跟桃園市政欠缺實質連結的往事，終究也不是個健康的選舉攻防議題。

本次地方選舉最瘋狂的意外發展，涉及國會議員職權行使分際。如所周知，因中國百般打壓，台灣國際地位險峻，不管是自衛性武器亦或疫苗等國家重要物資的取得，都有賴執政者耗費相當極大精力才能順遂推動。而在這些高度敏感且重要的國際交易契約中，雙方互負保密義務，往往是必備內容，此代表著交易雙方的互相信賴。倘若一方恣意打破信賴而貿然公開，勢必會對相關物資的取得造成不良影響。這個本來應是超越政黨對抗，而涉及國家永續發展、人民生存安全的基本國民共識。豈料近日參與台北市長選舉現任立委蔣萬安，只為打擊政敵，利用接觸相關資料機會，擅自將疫苗採購細節公布於眾，令人浩嘆。

台北市長選舉現任立委蔣萬安，為打擊政敵，利用接觸相關資料機會，擅自將疫苗採購細節公布於眾。（本報資料照）

疫苗採購並非台北市政層次課題，將市長選舉帶入國會問政行為，不僅是對國會議員神聖地位的一種褻瀆，且了選舉不惜恣意洩漏國際採購契約內容，破壞政府整體信用。對於台灣未來取得國家重要物資來說，恐更艱困。

回歸市政課題，方為選舉正軌。為了一個四年任期市長職位而不惜瘋狂至此，真的值得嗎？請蔣萬安團隊深思。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法