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自由開講》2024年總統大選的「狗頭軍師」！？

2023/10/16 11:10

◎陳慶坤

「軍師」是中國古代職掌之一，相當於現代的「參謀」性質。由於小說戲曲中描述在軍中擔任策劃謀略的軍師，如何神機妙算之能，影響所及，後世形容負責出謀劃策「亦道亦儒」的知識份子稱為「軍師」。軍師之職在中國三國時期可謂名「師」輩出，頂尖的三位軍師：司馬懿、諸葛亮與陸遜，分別效命於魏、漢、吳三國，其中以諸葛亮最為特出，當時駐軍新野的劉備在徐庶的建議下，三顧茅廬於隆中，提出著名的《隆中對》戰略，天下三分隱然成形！

至於「狗頭軍師」則是低級的「軍師」，一般諷稱喜歡在背後替人出餿主意，但又無法成大事的人；可謂「成事不足，敗事有餘」狗血噴頭之輩。

2024總統選戰倒數不到一百天，在現代科技發達媒體聲量掛帥的現實環境，百家爭鳴譁眾取寵當道，即使胸懷韜略的「軍師」可能也無用武之地。因此各陣營也就視那些狗頭軍師為山中異人救命仙丹，而得以扮演跳梁小丑一展長才！

圖為2024台灣總統大選其中三位參選人，由左至右依序為，獨立參選人郭台銘、民眾黨參選人柯文哲及國民黨參選人侯友宜。（報社合成）

獨立參選人郭台銘為拚連署，與以飆罵髒話出名的網紅合作，把中國抖音洗腦曲〈我姓石〉改編成「我姓郭」，拍攝搞笑短影片，一起大跳抖音改編曲、上演「翻桌」秀。事後反而在網上引起負面聲量，紛紛吐槽片中令人尷尬又不明所以的內容，同時質疑「這樣是要出來選總統的候選人」？系列短影片隔日全數刪除下架，但郭台銘形象已從天上掉到凡間，隳敗已成。狗頭軍師真是「成事不足，敗事有餘」。

不過選戰四強鼎立市場競爭的關係，或許台灣知識份子的政治考量，要請到神機妙算的「軍師」確實難覓，一般請到都是「狗頭軍師」的機率較高。

中國國民黨總統候選人侯友宜陣營，一開始以市政府幕僚為班底，似乎沒有優秀的軍師為其操盤，以至於民調直直落到墊底！黨中央才千呼萬喚請出金溥聰。但從這段期間的觀察，金溥聰並非有「軍師」的韜略，但也不至於是「狗頭軍師」，其原因可能時空易位、時不予我。

因為，有媒體報導指稱，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰，有意要對郭台銘開戰，並將砲口對準民眾黨柯文哲，與黨主席朱立倫「藍白合」的策略不同調。對此，侯友宜受訪時表示，匿名放話的傳言是不可信的，選舉辦公室與黨中央皆合作密切，請大家不要見縫插針。

然而，以上傳言若是屬實，金溥聰應該就是「軍師」級的諸葛亮。試想，一個堂堂中國的大黨，竟然淪為要與一個小毛頭的一人政黨談合作？況且柯文哲有案在先，從自己說是「墨綠」，騙完民進黨之後，現在又開始假裝他是藍的，國民黨這些狗頭軍師「眼睛糊到蛤仔肉」嗎？也不記取一下民進黨的教訓？國民黨連這個小小黨也「皮皮剉」，難怪面對中共只能又跪又舔。

金溥聰面對這一局看來也無力可回天了，只能淪為狗頭軍師，可惜與世俗共沉浮！？

（退休教授）

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