胡，怎麼說》柯文哲向侯友宜叫「梭哈」！

柯文哲向侯友宜叫「梭哈」！

白黨提出「白藍合」主張，白柯、藍侯比民調，誰輸誰就退選。這就是一種政治梭哈（showhand）戰術，藍侯、白柯都把場上的籌碼都拿出來比大小，一賭定輸贏！

不過，就如梭哈常用的唬弄心理戰，白柯向藍侯叫梭哈，好像很敢、要賭就賭大的，其實，也曝露了實在很心虛，因為白黨本身沒多少籌碼，而白柯近來諸事漏氣，民調常常下落到柯老三，憑什麼向藍黨、向侯老二喊梭哈?

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而且，泛藍白陣營還有一個郭老四，當白柯向藍侯喊梭哈，目中已無郭，認為郭只有乖乖在旁眼睜睜跟隨的份，這也曝露，白柯只想著如何一舉把藍軍的選票及泛藍的資源，抱在手中，壯大自己，再和綠營賴清德決戰。

因此，梭哈式結合的白藍合，不是黨與黨合，白柯只要藍的選票與資源，他對藍黨沒興趣，更不要藍黨；梭哈式白藍合也不是人與人合，因為他只要藍的選票轉給他，不要藍的侯選人，而且，柯不當副、侯也不願屈副，即使在境外勢力、境內鐵粉等第三方壓力下送作堆，但二野黨野合的搭配，也只能同床異夢。

其實，白柯陣營提出和藍侯以民調定輸贏，就是以一次民調滅掉一黨之計!他沒什本錢卻敢喊梭合，因為賭定藍侯既非黨魁一定不敢跟、也無權決定跟不跟，這樣雖然藍黨沒上當，沒法一次民調就滅了藍黨，但這回的民調梭哈之計，卻大大的滅了藍黨（中國國民黨）的威風。

白柯向藍侯使出的這招，彷彿依稀當年毛澤東對付蔣介石的鬥爭手法，卻被人一眼就看破手腳，只是一個心險術淺的毛澤東劣徒!

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