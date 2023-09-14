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社論》狼狽為奸 狼狽不堪

2023/09/14 05:30

中選會發布大選公告，十三日至十七日受理總統、副總統獨立參選人申請連署為被連署人，選舉登記日期從十一月廿日至廿四日。這個時間表，為在野整合劃下里程。郭台銘即將展開連署，傳聞今天會揭開女強人副手的謎底。另有傳聞，韓國瑜同意扮演「桶箍」，柯、郭皆表歡迎。侯則似乎柳暗花明，相繼見到張榮味、傅崐萁，今天將出發訪問美國。不過，侯能否「超柯趕賴」，才是真章。半年前，侯毅然拒絕黑金，輿論一片按讚。如今，病急亂投醫，把自己當時劃清的界線抹除。那些「牛鬼蛇神」，有沒有歸隊尚未可知，原本令人耳目一新的侯市長，卻已自證不再是清流了。利弊得失，侯也要「侯侯想一想」。

派系、黑金果真浪子回頭，裡頭有什麼玄虛，值得推敲。一是，郭到底會不會選到底？他一步步往前走卻強調是以戰逼合，沒有一鼓作氣的決心與戰力，西瓜派不得不猶豫起來。二是，高舉主流民意的旗幟，郭的民調比侯還低迷，深諳叢林法則的派系、黑金，識時務者為俊傑，乃是人之常情。三是，民意大於黨意，郭的行動是準備連署（當籌碼）而非組黨，這就使得派系、黑金怯於退黨出走、死心塌地跟郭走，因為未來的政治（包括司法）生命缺乏保障。四是，組黨的重點是提供奶水，就像柯背負長期負擔，而四年前的經驗顯示，郭比較喜歡來去自如、進退兩宜，而且他的財富觀，並不像開競選支票那麼慷慨。

比較隱晦的因素，可能來自對岸。八月底，朱立倫再派夏立言訪中，夏與國台辦主任宋濤一同參訪山西運城解州關聖帝君祖廟，宋在結義亭念了石碑上一段誓詞：「背義忘恩，天人共戮。」他講的很抽象，但環球時報、台企聯就指名道姓了，批郭造成親者痛、仇者快。事有湊巧，郭的籍貫，正好是山西晉城，就在運城之東不遠。這種「小罵」，似乎是一石兩鳥，一則表態支持對象已消去郭，一則示意擁郭派系、黑金迷途知返。過去一段時間，朱中央、侯競辦，派系、黑金不大鳥，現在突然變成小斑鳩，豈不可以合理懷疑，外部因素有以致之？而全世界，唯有國台辦，長期對派系、黑金做工作，他們的頭髮有幾根，國台辦可能更清楚。對岸的「兄弟黨」一出手，郭拎著「金門和平宣言」伴手禮也沒用，派系、黑金識趣地牽起侯的手。柯文哲，「中國一直要他選總統」，恐怕也要留意風向。

從這個角度，也比較容易理解，為什麼國民黨推出侯友宜，朱立倫卻經常越俎代庖，拋出令人懷疑不是唯一支持侯的主張。全代會，確認徵召侯友宜，但風頭最健的是朱的「執政大聯盟」。日前，朱又在中常會拋出「責任內閣制」：未來政府要從總統制走向雙首長制，最後走向責任內閣制。這個點子，不無為「藍白合」暖場的意味。按照朱的大謀略，侯只是他的政治配角。難怪柯譏諷侯：「常常讓我忘了他的存在。」侯缺乏主體性、存在感由來有自，因為朱設計詭異的初選引郭入室，徵召定案又任郭百般折騰侯，令侯四處碰壁一籌莫展。等到侯吞下九二共識、反對台獨，民調還是低迷不振，「兄弟黨」才分進合擊。於是，形成與三、四腳督平行運作的國共協力。以上推想，果真屬實，國民黨未來，更像中南海的傀儡戲偶了。

在這樣的動態下，賴穩定大幅領先，而侯、柯各自宣稱內參民調第二，郭則殿後。柯、郭，外有國台辦因素，內有高虹安爭議，兩人會趨近或愈遠？郭如何進退都博得掌聲？柯若無勝算，而藍營大團結，如何殺出一條生路，至少擴大國會版圖（主要是不分區），扮演關鍵少數？至於「藍白合」，不論誰正誰副，不啻「垃圾不分藍綠」柯語錄的自打嘴巴，基本盤可能陷入價值危機，一如護短高虹安導致雙標質疑、對大直事故肇禍方選擇性沉默。此時，柯最足以借鏡的，莫過於宋楚瑜及親民黨。二○○○，宋敗於三腳督，隨即成立親民黨，二○○一取得四十六席立委（總計二二五席）。二○○四，連宋配仍功虧一簣，親民黨國會版圖日漸縮小，乃至今天有泡沫化之勢，政治能量已無足輕重。上週，宋濤在廣東會見參加「中山論壇」的宋楚瑜，台灣媒體乏人聞問。如今，國、眾、侯、柯、郭，競相投北京之所好，卻無一有必勝能耐，一旦國台辦下了指導棋，競折腰者也只好認命，狼狽為奸總是狼狽不堪！

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