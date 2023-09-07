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社論》非綠的離心力與向心力

2023/09/07 05:30

不顧中國武嚇台灣，夏立言奉朱立倫之命，從去年八月（裴洛西訪台）至今，數度前往中國。圖為「海峽論壇」日前於中國廈門舉行，國民黨由副主席夏立言（左）率團出席，並會見中共中央政治局常委王滬寧（右）。（資料照，國民黨提供）

非綠整合，雷聲大，雨點小。有人說：非綠如果不合作，最後什麼都沒有；非綠合作，才有勝選機會。其實，下架民進黨，非綠各方的有利程度不同；民進黨繼續執政，他們的利弊得失也不同。所以，侯、柯、郭的競合，伴隨著急撥算盤的聲音。三人幾個月高來高去，支持者還是七上八下。有別於算術，政治是一個慾望城國。犧牲小我，成全大局，很高尚，殊不知，這種想當然耳，違背了政治的第一條：政治來自人性，而人性有幽暗的一面。

不顧中國武嚇台灣，夏立言奉朱立倫之命，從去年八月（裴洛西訪台）至今，數度前往中國。朱立倫不是參選人，他在想（圖）什麼？至少可作以下推想：一、強化自己的兩岸代理人角色，二、鞏固國民黨的在野盟主地位，三、扮演中國拉住台灣的槓桿，四、國民黨若繼續在野更需要靠山，五、游離的派系黑金也需要中國共管。獨攬兩岸關係，牽涉到國民黨的興衰，以及該黨權貴的利益。一個簡單的近例：雙城論壇，縱使柯文哲有始有終，獲取北京另眼相看，但任期屆滿走人，這條管道也只能轉手蔣萬安。此所以，寧可得罪國內主流民意，國民黨也要同屬一中、反對台獨、兵凶戰危唯一歸咎民進黨。總之，確保國共關係超穩定、無可取代。相形之下，侯備受深藍、派系冷眼，黨中央一副不急的樣子。朱立倫的運籌帷幄，有自己的一套戲法，侯即使「打死不退」，也拿總教練沒辦法。

柯文哲，目前是郭台銘攪局的受益者。「郭柯配」，郭大哥先做四年，而柯宣示「一定用總統參選人身分選到底」，民眾黨的使命也是把柯送進總統府。二○一九，為了郭台銘，成立民眾黨。這回，柯既無北市府退路，又要顧國會版圖，不能任郭擺譜、拖拉。對柯而言，若總統府無法一步到位，當下要把握的是立委席次。國會版圖擴大，至少保留了二○二八香火。這個現實，當會影響他跟侯、郭競合的思維。柯選擇郭，存在被併購的風險，總參謀柯媽不知有何妙計。至於國、眾合作，主從之分與立委比例，在在影響未來藍白博弈。而柯文哲出門一條龍，回家宛如柯媽、柯妻、柯妺的「巨嬰」，情況與侯、郭有所不同。

二○二二，地方選舉，預告變天。偏偏，殺出一個程咬金。四年前後，郭都樂此不疲，他的動機與所圖，莫測高深。藍白兩道，恐怕只能自我解嘲：有錢人跟你想的不一樣，貧窮限制了自己的想像。這位企業家，未曾涉及政治實務，沿襲了商戰的有錢是老大、藝高人膽大。不過，支持度至少必須突破「一成」不變，「主流民意」盟主方能當仁不讓。他一再強調，參選是為了團結非綠，以免保送賴清德。但藍、白支持者，至今參不透此一禪機。九月十九日開始連署，籌碼的累積速度，藍白能否整合見真章。而郭稱副手肯定是位女性，以戰逼合會不會漸行漸遠？按理說，連署、組黨兩箭齊發，爆發力比較強，力挺者也比較踏實。但，「不要議會監督」，意味他對國會版圖並不在乎。郭式特立獨行，假使真如自稱的大公無私，他想促成的是「侯柯配」還是「柯侯配」，搞不好是跟著感覺走。倒是，盛傳郭的發言人，月薪達四十幾萬。簇擁著他的「狗頭軍師」、「牛鬼蛇神」，巴不得好野人繼續玩下去，共同富裕，也是人之常情。

政治是斜槓人生，卻玩得動見觀瞻，郭台銘算是不虛此行了。他多玩一天，侯就被多折騰一天，貴族藍也莫可奈何。郭，不笨也不傻，看來想對另兩方採取離間及各個擊破。假使侯、柯整合不成，或者整合也無法篤定贏賴，那就需要他這塊拼圖了。於是，他為自己創造了最大的邊際價值，可進可退。不爽的話，國、眾、侯、柯也得設法化被動為主動，對郭逼合甚至逼退。即便如此，國、眾、侯、柯還是各有利益考量，利人損己划不划算，還要精打細算未來發展。內參民調，侯、柯兩方皆稱穩居第二，互不相讓。如果雙方內心認定賴的贏面大，退而求其次瞄準國會，可能主導各自的競合策略。而那種思維下，競爭大於合作，並不令人意外。果真如此，可能導致沒有棄保的多腳督。非綠動態，離心力與向心力仍在拔河。

當然，絕對不能忽略另兩個變數：侯、柯、郭戲劇性整合成功與支持者的反應冷暖，以及，北京如何介選與華府的相對作為。前者，三方機關算盡，支持者能化敵為友嗎？後者，中美互槓在民主大選對哪一方有利？

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