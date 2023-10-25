胡，怎麼說》趙天麟踩「紅線」–綠立斬；馬文君在「紅區」–藍重賞！

◎胡文輝

真是藍綠有別，綠委趙天麟踩紅線，推出去斬了！藍委馬文君根本身在紅區，為紅而紅，藍軍卻全黨力挺！

從馬文君、趙天麟的天差地別不同處遇，映照的是，綠營對國安問題、對台灣忠誠，採高標準檢驗，藍軍則不但標準接近0分，根本就是紅字掛帥，向中看齊，只要能打擊綠營、對綠營有傷害，只要能弱化台灣國防，就瞎挺到底!

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民進黨立委趙天麟被爆外遇中國女子，只好黯然退選。退選主因不是外遇，而是國安疑慮，他是立院國防外交委員會成員，卻輕易和中國女子搞不倫，還被拍了不少親密照片存證，「色而不戒」，共諜疑雲幢幢，踩到了國家安全的「紅線」，退選只是最起碼的負責方式，連任立委提名沒了，不過剛剛好而已。

國民黨立委馬文君近來很「紅」，簡直紅透半邊天！她也是立院國防外交委員會成員，「紅」的原因和潛艦國造有關，她已不止是國安疑慮，簡直成了國安危機！包括拒簽保密協定、將機敏國防資訊帶出交給外國、一路阻擋潛艦國造、刪除、杯葛、凍結預算等等等，手段盡出，還把國造潛艦詛咒為「鐵棺材」....，林林種種、不一而足，無所不用其極的就是要衰弱台灣國防力量。不過，國民黨提名她連任、全黨力挺她，「戰鬥藍」更為她削弱國軍戰力的行為背書...。

趙天麟越過了「紅線」，必須退選，否則恐怕會被民進黨收回提名；馬文君不但越過紅線很深，令人強烈質疑根本就是在「紅區」、為紅區利益工作，卻不但不必退選，還全黨挺她繼續破壞國防。平平都是立委，趙天麟踩紅線被退選斬了，馬文君在紅區獲藍黨重賞，藍、綠兩黨怎麼差那麼大？

民進黨立委趙天麟（中）被爆外遇中國女子，只好黯然退選。退選主因不是外遇，而是國安疑慮。（資料照）

其實，藍黨的路線已經很清楚了，就是「馬文君路線」！

馬文君路線就是台灣去國防、不扺抗、躺平任中共強暴欺凌的路線！

馬文君路線就是一路歸西入中、去台棄台、反美反日路線。就是自己投懷送抱向中共、還要把台灣2300萬人送入中共一黨專政、反民主、反自由、沒人權、私人財產朝不保夕的路線！

馬文君路線就是馬英九路線的廷伸，馬英九8年中華民國總統任內，做的卻是一路為中華民國送終做準備，弱化國防、外交休克、經濟送中、科技送中、文化、教育更全面中國化...，從漸統變急統，卸任後卻稱，兩岸若開戰，國軍1天就會投降，極盡唱衰之能事。最近，他又去美國，為中國併吞台灣做準備的九二共識、一個中國、反台獨遊說，顯然在有生之年竟以台灣沒被併吞、中華民國沒被滅亡為憾。

國民黨立委馬文君（中）近來很「紅」，簡直紅透半邊天！她也是立院國防外交委員會成員，「紅」的原因和潛艦國造有關，她已不止是國安疑慮，簡直成了國安危機！（資料照）

藍黨走馬文君路線、白黨為了討好諂媚中國，也跟進馬文君路線，默默接受九二、一中，在關鍵時刻，反台獨也會配合中國喊出口...。藍白合不合都沒關係，不過，藍白走的馬文君路線，鐵定會是一路歸西的不歸路！

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