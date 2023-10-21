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胡，怎麼說》冷眼笑看柯侯郭-橫眉爭正副、俯首當奴婢！

胡文輝

胡文輝

2023/10/21 01:38

藍侯、白柯、+郭，這三大咖仔如何配?藍白如何合?打打談談好幾個月了，郭、侯、柯三個「老藍男」兩兩各自帶開的密室約會也不只一次，卻看不到進度。關鍵問題就在三咖最在意的都是「正、副」，人人都非當總統侯選人不可、不願屈就副手搭配。

我很奇怪的是:郭、柯、侯三咖都非常非常在意總統大選的「正、副」，卻對九二共識、一個中國構建中國對台灣的「主子對奴婢」關係，卻絲毫都不在意，還諂媚性表態接受了。他們為了正副，橫眉怒目相爭不休，都不願當副手，卻甘願讓台灣受辱當中共政權的奴婢。這算是哪門子的總統侯選人?

在總統、副總統選舉，誰當「正」的總統侯選人當然很重要，因為總統大選就是以總統侯選人為核心的選戰，副總統侯選人只是配角，所以，侯、柯、郭彼此在談「合」時，都預設一個前提，就是各自堅持、不惜一切，自己只要正不要副。

對於個人、對於政黨，誰正誰副很重要，郭柯侯各為己謀，早就都清楚看到了，但是，對於台灣2300多萬人、對於中華民國生存，更重要千千萬萬倍的九二、一中構成的「主、奴」關係，藍白兩黨、侯柯郭三人，卻輕輕易易的就承認、接受了。只在意正副、不在意主奴，若論自私，這種政黨、這種政客就是最大的自私!

一黨專政極權統治中國的中共政權，對台灣提出九二共識、一個中國，做為和平統一的前提條件，近年中共更連事務性協商、非官方交流都預設以九二、一中為前提條件。中共派大批軍機軍艦常態性的搞圍台、繞台軍演武嚇，網路訊息戰、認知戰，更結合親共政黨及收買在台灣協力媒體聯合操作下，中共錯估認為可以更加緊對台灣的壓迫，國、共兩黨把反台獨列為合作要項，「戰鬥藍」最近更要求總統及立委侯選人都必須宣示反台獨，這是中共變本加厲蠻橫介入干預台灣大選的一項重要指標。

要看清中共在搞什麼鬼?它們的同路人、協力者在搞什麼鬼?最基本的了解就是:什麼是九二共識、一個中國?那根本就是主子對奴婢的關係，中國為主子、台灣為奴婢，中國為中央、台灣為地方，中國在上命令、台灣在下奉令，中共在中國一黨專政、中共若統治台灣當然更專政極權，藍白從來不敢反駁、郭柯侯也從來不敢說「不」!

無論藍白兩黨、無論侯友宜、郭台銘、柯文哲、馬英九、朱立倫、趙少康、韓國瑜等等等，在台灣把「捍衛中華民國」喊的多大聲、講的理由如何天花亂墜（只敢在台灣喊啦），他們那幫人，不管合或不合，若在台灣執政黨權，中華民國100%、千分之千、萬分之萬...，鐵定會滅亡於中華人民共和國之手!他們喊捍衛中華民國，卻連1%、千分之一、萬分之一不會滅亡的理由都無法說服人!

想要和平，就要備戰!抗中保台當然有風險，但是，不抗中，中華民國就會被中國滅亡、台灣就會被中國侵略併吞、被一黨專政的中共政權統治，失去自由、民主、人權、文化、國格、人格...一切的一切。

正副很重要，台灣更首要，這是一個最基本認識!我們都懂、但那藍白二黨、那三個大咖仔就是不懂!

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