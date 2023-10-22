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自由開講》「藍白合」就是塊充滿算計、分贓與腐臭的「組合肉」

2023/10/22 13:49

◎王濬

「藍白合」變「藍白鬥」與「藍白拖」，誰都不想當「藍白破」禍首：

在幾乎沒什麼人注意到的時候，國民黨與民眾黨的總統參選人都已經分別完成了「訪美之旅」；只是侯友宜和柯文哲兩人在論述上都缺乏新意，而導致沒有引起多大的討論，遑論「加分」。而在深藍支持者千呼萬喚下的「藍白合」終於登場，似乎即時挽救了侯與柯日漸下滑的聲量──但無論「侯柯」或「柯侯」的排列組合，恐怕都不會是藍白支持者期盼的「Dream team」，而是各方心懷鬼胎下的「組合肉」。

「藍白合」從雙方陣營事先不斷的放話叫陣，到了實際首次上了談判桌，卻因為彼此對「民主初選」與「整合民調」的立場與後續爭執不斷，而變成了「藍白鬥」。藍營的主將是向來手下不留情的「金小刀」，白營則是當年親眼「國親合」慘況的黃珊珊，雙方都是「主戰派」出馬，對於「合」的誠意讓人更在心中打下大大的問號。

「藍白合」不談理念或政見，連「閣揆」都成菜市場叫賣商品：

藍白對如何「整合」缺乏共識，又開始指控起對方缺乏真心，白的認為藍想要藉接下來的73個區域立委登記「展現組織火力」；藍的指責白想要等柯文哲私下跟郭台銘眉來眼去，想最後逼國民黨支持者棄保──於是，「藍白鬥」又變成了「藍白拖」：雙方都指控對方在「拖」、故意想要造成談判破局，為的就是不想讓自己變成萬一「藍白破」之後，要負上政治責任的「禍首」。

奇怪的是，「藍白合」首先最應該注重的是「理念」，不管是柯文哲、侯友宜還是朱立倫都是如此說。但「藍白合」都快變成了「藍白破」，迄今仍不見柯侯兩方針對治國理念或未來藍圖有過任何「交鋒」。沒人知道「藍白合」到底在哪些議題上有共識，甚至不知道他們除了「要執政」以外，執政之後到底要做什麼？連關乎國家治理最重要的職位「閣揆」，如今都成了藍白兩邊拿來討價交換的籌碼──宛如菜市場裡的商品，讓人感到既可悲，又不可思議。

執著「整合方式」暴露「權位分贓」本心，「聯合政府」未組已先聞腐臭：

柯文哲和侯友宜可能忘了，他們選的是總統，但選戰都倒數不到90天了，兩人卻還沒有任何完整的國家治理論述與政策出爐（相較之下，賴清德的「國家希望工程」已來到第六場）；藍白兩黨都不缺乏智庫或「國政顧問團」，卻連最基本的彼此對話或對社會溝通都沒有做──「藍白合」到底是基於什麼共同目標？過去國民黨只說得出是要「下架民進黨」，但現在連這個口號柯文哲都否認不想說──請問「藍白合」到底還剩下什麼？如今的「兩黨合作」都已經是這樣空洞匱乏、千瘡百孔了；又要人民如何期待所謂的「聯合政府」，能不荒腔走板、只剩交換與算計嗎？

柯文哲（左）和侯友宜（右）可能忘了，他們選的是總統，但選戰都倒數不到90天了，兩人卻還沒有任何完整的國家治理論述與政策出爐（相較之下，賴清德的「國家希望工程」已來到第六場）。（資料照）

「藍白合」不談理念、不提政見、缺乏對話，又沒有互信，只是一直在糾結「誰正誰副？」、「怎麼用（自己認為有利的）民調決勝負？」、「誰當總統、誰組閣？」──說穿了，就是赤裸裸的資源喊價與政治分贓，雙方想要的都只是如何利用對方，讓自己在2024年的選戰中「得利最大化」。選不贏的話，侯朱都要預先設下未來的後路，柯文哲則開始做起「關鍵少數黨」的美夢；選得贏的話，那就是一場比現在更刺激、凶狠與無情千百萬倍的狼爭虎鬥。這齣原本讓許多人引頸期盼的「藍白合」強檔大戲，卻越演越被人看破手腳，發現根本就是老派政治的密室分贓，與腐敗軍閥的地盤爭奪而已。

從「藍白合」到「藍白鬥」，從「藍白鬥」到「藍白拖」，未來不知能重新走回「藍白合」的初衷，還是「藍白破」的收場？至少可以肯定的是：「藍白X」的過程裡，已經讓人充分見證了兩個黨是如何毫無價值理念、只為權位分配與個人算計的真面目。

侯友宜曾以「切豬肉」來比喻「藍白合」：「要切多一點給別人，這樣人家才會來買」，也曾說整合是要「將國家擺在第一，第二是政黨，第三才是個人」。但如今看來，「藍白合」的考量重點「第一是個人得失，第二是權位分配，第三是政黨未來」──完全看不到「理念」，遑論是「國家」。「藍白合」用「切豬肉」來比喻非常恰當生動，只不過，就算最後真的能「分配」妥當、談出結果，這樣拼湊出的「藍白合」也是一塊缺乏營養價值、不明添加物超多，甚至散發出老派分贓政治的腐臭味道的「組合肉」。

前陸委會機要秘書

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