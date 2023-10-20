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自由開講》國民黨的認同卡，是否別有目的？

2023/10/20 12:37

◎余夢蝶

國民黨為化解「藍白合」僵局，拋出「開放式民主初選」折衷方式，將「下架民進黨認同卡」改為「支持政黨輪替認同卡」，但筆者想問國民黨，推出認同卡之用途，究竟是形式上的「通關密語」？還是別有目的？

日前國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室稍早提出「藍白合」的折衷方式，將「下架民進黨認同卡」改為「政黨輪替認同卡」，希望雙方能再次會面。圖為侯辦執行長金溥聰（左）及國民黨秘書長黃健庭。（資料照）

首先，無論簽署何種內容的認同卡，其意義何在？是否簽了「支持政黨輪替認同卡」就能代表簽卡人支持政黨輪替？如何得知簽卡人是真心認同而簽卡？抑或為了灌票目的而簽卡？畢竟簽署認同卡，不像簽署保證書或切結書，在法律上具有一定的效力，既然明知認同卡無法達到過濾「卡是心非」灌票者之功能，那與原先簽署「下架民進黨認同卡」又有何差異？豈不是換湯不換藥？

再者，過去由中央選舉委員會及直轄市、縣市選舉委員會，所辦理國內各種選舉，皆以普通、平等、直接及無記名投票方式舉行，整個選舉過程相當安全與保密。反觀國民黨所提出的「開放式民主初選」，對外宣稱參加投票民眾不分黨派，只要親簽「支持政黨輪替認同卡」就可參加投票，並採實名制，驗身分證，問題是，這些簽署的認同卡，等同「非綠政治傾向之選民調查卡」，於事後是否會結合身分驗證建檔資料，做為選舉「拉票」用途？甚至造成投票者的個資外洩？國民黨應該說清楚、講明白。

（法務人員）

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