自由開講》新北市民的悲歌―市長請假113日

黃廷瑋 半年多前侯友宜市長連任成功，開啟了掛在嘴邊「侯侯做事」的新任期，從警官到警政署長，再從副市長到市長，警政出身的他，總是以警察的形象讓選民親合，如今選前113日時，侯友宜正式宣布請假，放著才剛選上的新北市長，投入其2024總統大選。 2024總統大選 「侯友宜請假紀錄」是創下市長投入總統選舉史上最早的里程碑，以過去朱立倫10月20日起請假89天，韓國瑜10月16日起請假88天；侯友宜如今創下最早請假，長達113天的紀錄。 自從侯友宜請假過幾個月的時間裡，正好逃掉市長三大義務，不進行施政報告、總質詢和預算審查。侯友宜競選辦公室還稱「依規定請假，仍會隨時關心市政」但很顯然市長整天都在外縣市忙選舉，哪有時間顧新北市民？ 新北市是全台人口最多的直轄市，然侯友宜擔任副市長、市長已經12年多，卻在任期內辜負選民的期待，請假讓市政空轉，連新北市都顧不好？還如何選總統。 新北市民怎麼辦 大多數的新北市民現在擔心的是新北市長現在跑去選總統了，而侯友宜候選人本身是否具有總統格局和能力，在侯友宜選前口口聲聲答應、選後失約跳票的「好好做事」時就可以了解，一位不負責任且在赴外參訪時鬧出的笑話以及最直接有感的市政問題，這是新北市民所樂見的嗎？也是所有台灣人民所需要擔心的。 但諷刺的是目前距離總統大選只剩下約短短八十幾天的時間，藍白兩黨的候選人還在吵藍白合、XX配、等，新北市的問題也漸漸浮出，臉書社團「罷免侯友宜」聲量水之船高，不免讓人想到4年前高雄市長韓國瑜的狀態，新北市真的是要重演投三次票才能選出市長嗎？ 今年的10月10日，侯友宜更是以「新北市民」的身分出席新北市所舉辦的雙十典禮，如此一舉動如何對得起400萬選民當時的期待，更不要說這個人還要競選總統。 請假選總統，在規定上並沒有不可以。這完全就是辜負選民的期待、不負責任的做法，甚至有人在市政府前抗議落跑市長還會被強制帶回警局，目前的新北市真的不禁讓人感到可惜。身為新北市400萬人口之一，非常不能認同市長請假選舉的行為。

◎黃廷瑋

半年多前侯友宜市長連任成功，開啟了掛在嘴邊「侯侯做事」的新任期，從警官到警政署長，再從副市長到市長，警政出身的他，總是以警察的形象讓選民親合，如今選前113日時，侯友宜正式宣布請假，放著才剛選上的新北市長，投入其2024總統大選。

2024總統大選

「侯友宜請假紀錄」是創下市長投入總統選舉史上最早的里程碑，以過去朱立倫10月20日起請假89天，韓國瑜10月16日起請假88天；侯友宜如今創下最早請假，長達113天的紀錄。

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自從侯友宜請假過幾個月的時間裡，正好逃掉市長三大義務，不進行施政報告、總質詢和預算審查。侯友宜競選辦公室還稱「依規定請假，仍會隨時關心市政」但很顯然市長整天都在外縣市忙選舉，哪有時間顧新北市民？

新北市是全台人口最多的直轄市，然侯友宜擔任副市長、市長已經12年多，卻在任期內辜負選民的期待，請假讓市政空轉，連新北市都顧不好？還如何選總統。

自從侯友宜請假過幾個月的時間裡，正好逃掉市長三大義務，不進行施政報告、總質詢和預算審查。（資料照）

新北市民怎麼辦

大多數的新北市民現在擔心的是新北市長現在跑去選總統了，而侯友宜候選人本身是否具有總統格局和能力，在侯友宜選前口口聲聲答應、選後失約跳票的「好好做事」時就可以了解，一位不負責任且在赴外參訪時鬧出的笑話以及最直接有感的市政問題，這是新北市民所樂見的嗎？也是所有台灣人民所需要擔心的。

但諷刺的是目前距離總統大選只剩下約短短八十幾天的時間，藍白兩黨的候選人還在吵藍白合、XX配、等，新北市的問題也漸漸浮出，臉書社團「罷免侯友宜」聲量水之船高，不免讓人想到4年前高雄市長韓國瑜的狀態，新北市真的是要重演投三次票才能選出市長嗎？

今年的10月10日，侯友宜更是以「新北市民」的身分出席新北市所舉辦的雙十典禮，如此一舉動如何對得起400萬選民當時的期待，更不要說這個人還要競選總統。

請假選總統，在規定上並沒有不可以。這完全就是辜負選民的期待、不負責任的做法，甚至有人在市政府前抗議落跑市長還會被強制帶回警局，目前的新北市真的不禁讓人感到可惜。身為新北市400萬人口之一，非常不能認同市長請假選舉的行為。

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