晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》喊組「聯合政府」 藍白合會是個幌子嗎？

2023/10/06 10:43

◎陳玉奇

近日「藍白合」的話題頻頻搶佔媒體版面，藍營民嘴、民代一下說有多少位子可以分給民眾黨、一下又說行政院長可以讓給柯P…….等等，不一而足。這裡，姑且不討論這種行為叫不叫「政治分贓」，畢竟西方民主國家在組成聯合政府時，本來就會進行閣員分配，也沒人把這種行為叫分贓。所以，最該探究的是：藍白合到底算不算組聯合政府？以及總統直接民選下，有沒有可能組出在野人士想像的「藍白聯合政府」？

藍白合到底算不算組聯合政府？以及總統直接民選下，有沒有可能組出在野人士想像的「藍白聯合政府」？圖為民眾黨總統參選人柯文哲（左）及國民黨總統參選人侯友宜（右）。（資料照）

以最常發生聯合政府的歐陸內閣制國家來說，國會選舉結束後，當沒有任一政黨取得過半數席次時，本來就要組成「聯合政府」，否則無法選出新首相。以德國為例，目前就是由社民黨、綠黨、自民黨三黨組成聯合政府，總理由取得國會席次最多的社民黨黨魁奧拉夫蕭茲擔任，根本不存什麼「比民調」贏的人當首相的問題。或者，選前社民黨、綠黨、自民黨就先喊「三黨合作下架梅克爾（基民黨）」這種荒謬的事。

即使是與我國相近的雙首長制法國，出現的幾次「左右共治」局面，也是行政權跟立法權由不同政黨掌握發生；總統制的美國，更沒聽說為了下架誰，由兩個不同的政黨共推正副總統候選人並勝選的先例。

很多藍營人士喜歡舉「國親合」為例，要求柯P要仿效宋楚瑜顧全大局，但那些人忘記的是宋楚瑜本來就是國民黨出身，可不像柯P在2014年以前開口閉口說「自己是深綠」。因此，與其說2004年國親合是組聯合政府，倒不如說是親民黨回歸、併入國民黨，特別2004年總統大選的選票上只有印國民黨，可沒印國民黨、親民黨共同提名這種東西。而這也正是藍白合或者說藍白想組聯合政府最大的問題，合作就是明年總統大選的選票上，沒有對方（擔任副手者）政黨名字。德國的社民黨、綠黨、自民黨要組聯合政府，難道是以消滅併吞對方為基礎？

當選民看清藍白合是一種暫時性「聯合次要敵人打擊主要敵人」，並最終意圖消滅、併吞對方的合作時，這種合作成功的可能性多大？

中小企業負責人

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書