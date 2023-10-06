自由開講》喊組「聯合政府」 藍白合會是個幌子嗎？

◎陳玉奇

近日「藍白合」的話題頻頻搶佔媒體版面，藍營民嘴、民代一下說有多少位子可以分給民眾黨、一下又說行政院長可以讓給柯P…….等等，不一而足。這裡，姑且不討論這種行為叫不叫「政治分贓」，畢竟西方民主國家在組成聯合政府時，本來就會進行閣員分配，也沒人把這種行為叫分贓。所以，最該探究的是：藍白合到底算不算組聯合政府？以及總統直接民選下，有沒有可能組出在野人士想像的「藍白聯合政府」？

藍白合到底算不算組聯合政府？以及總統直接民選下，有沒有可能組出在野人士想像的「藍白聯合政府」？圖為民眾黨總統參選人柯文哲（左）及國民黨總統參選人侯友宜（右）。（資料照）

以最常發生聯合政府的歐陸內閣制國家來說，國會選舉結束後，當沒有任一政黨取得過半數席次時，本來就要組成「聯合政府」，否則無法選出新首相。以德國為例，目前就是由社民黨、綠黨、自民黨三黨組成聯合政府，總理由取得國會席次最多的社民黨黨魁奧拉夫蕭茲擔任，根本不存什麼「比民調」贏的人當首相的問題。或者，選前社民黨、綠黨、自民黨就先喊「三黨合作下架梅克爾（基民黨）」這種荒謬的事。

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即使是與我國相近的雙首長制法國，出現的幾次「左右共治」局面，也是行政權跟立法權由不同政黨掌握發生；總統制的美國，更沒聽說為了下架誰，由兩個不同的政黨共推正副總統候選人並勝選的先例。

很多藍營人士喜歡舉「國親合」為例，要求柯P要仿效宋楚瑜顧全大局，但那些人忘記的是宋楚瑜本來就是國民黨出身，可不像柯P在2014年以前開口閉口說「自己是深綠」。因此，與其說2004年國親合是組聯合政府，倒不如說是親民黨回歸、併入國民黨，特別2004年總統大選的選票上只有印國民黨，可沒印國民黨、親民黨共同提名這種東西。而這也正是藍白合或者說藍白想組聯合政府最大的問題，合作就是明年總統大選的選票上，沒有對方（擔任副手者）政黨的名字。德國的社民黨、綠黨、自民黨要組聯合政府，難道是以消滅併吞對方為基礎？

當選民看清藍白合是一種暫時性「聯合次要敵人打擊主要敵人」，並最終意圖消滅、併吞對方的合作時，這種合作成功的可能性多大？

（中小企業負責人）

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