自由廣場》徐春鶯是否認同反國家分裂法?

◎ 朱孟庠

英國媒體九月底報導，一名英國駐北京大使館官員結束外派要返國前，中國送了一套茶器作為臨別贈禮。官員回英後常使用，一次不小心摔碎茶壺，撿拾碎片時才發現壺內竟藏一枚竊聽器，英媒指這幾乎是007式間諜手法。

中共以各種高科技監控外國政要，手法創新、無孔不入是全球皆知。柯文哲欲將曾任中共高幹的「中配」徐春鶯列入不分區送進國會，依中國的憲法，國民都有義務為中國蒐集情資，就算徐春鶯自稱現在不是共產黨員，就算她放棄中華人民共和國國籍，但當她回中國時，中共必定與她接觸，交付任務，何況徐有家人在中國，依徐的意識形態與國家認同，必定會為中共情蒐、拓展組織，請問立院如何控管？

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依現行台灣兩岸關係下的法律，是互不承認主權，但承認對方的治權，而以「大陸地區」和「台灣地區」稱之，所以對陸配依台灣法律取得「中華民國」國籍，照法令規定取得參政權時，他（她）沒有所謂須放棄外國籍（原國籍）之問題。問題出在台灣死守的「中華民國憲法」之下，法律不認為PROC是一個國家，而是「淪陷區」(超現實之荒謬)，以致大陸地區人民竟也是ROC人民（同胞），這是卅年前迄今既存的國安疑慮破口，如今要修法也來不及了，只能期待下屆的新國會再針對此修法，而這就寄託在綠營席次必須再次過半。

「中華民國憲法」下的法律問題，三十年的荒誕迄今沒有面對。我稱為的「中配」，但依現今憲法卻是「陸配」。二○二○年吳敦義擔任主席時，有一個牛春茹陸配（桃園市新住民協會會長）被排入國民黨不分區第十七名（非安全名單）。

中配放棄中華人民共和國國籍，難道就不會成為敵國細胞？就不會為中共在台發展組織，在國會蒐集情資？過去一再從事中國統戰活動的徐春鶯，她參加中國十九大時發表的統一言論，才是她內心真正的國家認同，就算她放棄中華人民共和國國籍，難道就此心向台灣？進了國會就會保密？從此不再穿梭兩岸秘密從事統戰活動？要問徐春鶯一句話，當妳執行台灣的立委職務時，妳打算如何面對習近平的「反國家分裂法」？

中國積極併吞台灣，擺明就是「敵國」，柯文哲說：徐不去外交委員會就好了，是嗎？全國地政、戶政資料全在內政委員會，且相關的海巡署、陸委會、移民署都攸關台灣對中國政策，其他如經貿、疫苗等國家機密，曾任中國幹部的「徐春鶯立委」可以指示官員雙手奉上，讓她大大方方閱覽機密。

柯文哲批「拿身分證卻沒有參政權，那我們不是一個法治國家」。在沒有萬全的防備之前，當然要國安優先，為防敵營細胞在國會縱橫，當然要考慮限制中配進入國會。

二戰時期，即使是老牌民主法治國家的美國，也是率先將日裔美國公民全部集中圈禁。台海如今已是準備戰狀態，中配入立院，這個破口不能開。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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