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自由開講》徐春鶯為何不敢聲援中配「富察」？

2023/11/06 09:45

◎余夢蝶

有媒體詢問徐春鶯，是否聲援遭中國國安部拘留的八旗文化出版社總編輯富察，徐春鶯竟然說，她對八旗這個情況不了解，也沒有能力聲援，未來若成為新住民代言人，或許在中華民國法律允許下，她有可能會去關心一下。

針對徐春鶯的說法，筆者提出幾個疑問：

徐春鶯目前擔任台灣新住民發展協會理事長，自稱是中配代言人，為什麼對於同是中配的富察事件不了解？是不敢了解？還是另有隱情？

徐春鶯說沒有能力聲援，是因為怕得罪中共？還是擔心在中國的父母、親友遭到報復？未來擔任不分區立委是否會遭到中共要脅及控制？

徐春鶯說若成為新住民代言人（不分區立委），或許在中華民國法律允許下，她有可能會去關心一下，但中華民國法律從來沒有限制人民從事聲援行動，為什麼要成為不分區立委才能「關心」而非聲援？

徐春鶯（右）目前擔任台灣新住民發展協會理事長，自稱是中配代言人，為什麼對於同是中配的富察（左）事件不了解？是不敢了解？還是另有隱情？（報社合成）

屏東縣某國民黨議員的中國籍妻子，於去年議員選舉期間，接受來自中國廣東省相關台辦機關及人員資助，引進禁藥「蓮花清瘟膠囊」及未經核准的醫療器材「DEWEI快篩試劑」，置於競選服務處發放給有投票權的選民，涉嫌違反藥事法、反滲透法及公職人員選舉罷免法等罪嫌，遭地檢署提起公訴。上述中國介選事件，引發各界爭議之處，在於該名議員妻子定居台灣長達二十年，一方面享受台灣的民主自由，另一方面卻又配合來自中國的統戰工作，即「身在台灣，心向中國」，足見新住民對於中華民國是否忠誠，主要關鍵在於是否認同台灣的自由民主制度及疼惜台灣這塊土地，而非取得中華民國國籍。

民眾黨擬提名徐春鶯為不分區立委候選人，柯文哲認為徐已取得中華民國國籍，本來在台灣就享有參選立委的權利，問題是，徐主張台灣是中國的一部分，甚至被外界質疑曾經擔任中共國家幹部，引發國安疑慮，畢竟中國對台灣仍懷有敵意，且不放棄以武力併吞台灣，徐如擔任不分區立委，無論進入立法院國防外交或內政委員會，是否能拒絕配合中國的統戰工作？是否能拒絕協助中國蒐集我方國家機密？民眾黨都應加以查證及揭露，並且對外說清楚，講明白，給全台灣選民一個合理的交代。

（法務人員）

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