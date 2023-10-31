自由廣場》高IQ也應有高倫理道德觀

◎ 蔡敏雄

民進黨總統參選人賴清德於二十九日表示，若民眾黨提名疑曾是中共幹部的徐春鶯參選不分區立委，一旦進入立法院，可監督國政、審查預算、也可接觸外交國防機密文件，若與國民黨立委馬文君合作，且藍白國會席次過半，未來台灣門戶必然洞開，台灣潛艦將無法積極製造，國民黨與民眾黨的合作，竟是破壞國家的安全。

提名有爭議的中配徐春鶯參選不分區立委，且要列安全名單，是柯文哲的算計，既可操控中配族群，中配本人及其配偶與子女約百萬政黨選票，據估計可增加民眾黨兩立委席次，更能交心「兩岸一家親」，取悅習近平。國民黨本也覬覦中配族群，因懼於社會負評，卻被無懼的IQ一五七柯文哲捷足先登，國民黨能不懊惱？但又怕得罪中共，敢怒不敢言，豈敢批判。柯文哲哪存什麼好心，他為何不為同是遠嫁來台的東南亞國家的外配族群權益著想？柯文哲給人的印象是，善於「自我膨脹」、「說變就變」、「說謊」、「抹黑」、「不認錯硬拗」、「說不入流的話」、「算計煽動」、「歧視」及「媚中舔共」。柯文哲的老師，前台大醫院院長李源德則「知生莫若師」表示，柯文哲是風雲際會，卻自以為天縱英才，在我的學生中，只不過是爾爾之流，巧言令色，愛鬧事之輩，興風作浪是本能。

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二次戰後，一九四五年紐倫堡大審判（Nuremberg Trials）之際，美軍曾對德國納粹主要幹部戰犯進行智力測驗，除了已去世的希特勒、自殺的秘密警察首腦希姆萊（Heinrich Himmler）與納粹頭目、德國空軍總司令戈林（Hermann Goering）外，共測試主要戰犯二十一人，其中IQ一二0以上為十九人，最高為一四三的德國納粹央行行長沙赫特（Hjalmar Schacht），其次為一四一的德占波蘭總督轄區的副總督賽斯-英夸特（Arthur Seyss-Inquart）。納粹高幹戰犯，雖有高IQ，但不務正道，助紂為虐，無倫理道德觀，缺乏同理心，危害人類及國際社會，也毀了自己，實為自恃高IQ者戒！

（作者為醫師）

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