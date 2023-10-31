晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》高IQ也應有高倫理道德觀

2023/10/31 05:30

◎ 蔡敏雄

民進黨總統參選人賴清德於二十九日表示，若民眾黨提名疑曾是中共幹部的徐春鶯參選不分區立委，一旦進入立法院，可監督國政、審查預算、也可接觸外交國防機密文件，若與國民黨立委馬文君合作，且藍白國會席次過半，未來台灣門戶必然洞開，台灣潛艦將無法積極製造，國民黨與民眾黨的合作，竟是破壞國家的安全。

提名有爭議的中配徐春鶯參選不分區立委，且要列安全名單，是柯文哲的算計，既可操控中配族群，中配本人及其配偶與子女約百萬政黨選票，據估計可增加民眾黨兩立委席次，更能交心「兩岸一家親」，取悅習近平。國民黨本也覬覦中配族群，因懼於社會負評，卻被無懼的IQ一五七柯文哲捷足先登，國民黨能不懊惱？但又怕得罪中共，敢怒不敢言，豈敢批判。柯文哲哪存什麼好心，他為何不為同是遠嫁來台的東南亞國家的外配族群權益著想？柯文哲給人的印象是，善於「自我膨脹」、「說變就變」、「說謊」、「抹黑」、「不認錯硬拗」、「說不入流的話」、「算計煽動」、「歧視」及「媚中舔共」。柯文哲的老師，前台大醫院院長李源德則「知生莫若師」表示，柯文哲是風雲際會，卻自以為天縱英才，在我的學生中，只不過是爾爾之流，巧言令色，愛鬧事之輩，興風作浪是本能。

二次戰後，一九四五年紐倫堡大審判（Nuremberg Trials）之際，美軍曾對德國納粹主要幹部戰犯進行智力測驗，除了已去世的希特勒、自殺的秘密警察首腦希姆萊（Heinrich Himmler）與納粹頭目、德國空軍總司令戈林（Hermann Goering）外，共測試主要戰犯二十一人，其中IQ一二0以上為十九人，最高為一四三的德國納粹央行行長沙赫特（Hjalmar Schacht），其次為一四一的德占波蘭總督轄區的副總督賽斯-英夸特（Arthur Seyss-Inquart）。納粹高幹戰犯，雖有高IQ，但不務正道，助紂為虐，無倫理道德觀，缺乏同理心，危害人類及國際社會，也毀了自己，實為自恃高IQ者戒！

（作者為醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書