自由廣場》徐春鶯不如去參選區域立委

◎ 陳文卿

徐春鶯的問題其實很容易處理，她既然擁有中華民國國籍，只要依規定納稅，且不未受褫奪公權的處分，當然就可享有參政權，她要去參選民代或任何公職，都不受限制。所以，她若去登記參選「區域立委」，只要選得上，要去參加哪個委員會，無人能限制她。

但「不分區立委」就不一樣了，是這政黨在幫她背書。因為投下政黨票支持特定政黨的選民，是基於對特定政黨及其所提的不分區人選，大致還算認同，或許對其中的某人未必喜歡甚至不認同，卻會在「瑕不掩瑜」的考量下，因包裹式的支持，而讓她上壘了。假設徐春鶯真被民眾黨排入不分區的安全名單內，那等於是民眾黨掛保證而讓她當選，則她過去言行如何？ 當選後是否有國安疑慮？ 當然在選前就須受到更嚴格檢驗。民眾黨要為徐女出這張保證書，自然必須有所本。柯主席更須告訴國人，他是否可能對她做約束？

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民眾黨若認徐春鶯有助該黨開拓中配及家屬票源，不妨提名她在適當選區參選區域立委，而非躲在不分區名單內，不只模糊她的代表性，更增添國人疑慮。

將爭議人選放進不分區名單，雖可鞏固特定選票對該黨的支持，卻也可能因而跑掉更多的政黨票，柯文哲的算盤可得仔細撥打。

（作者從事環保服務業）

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