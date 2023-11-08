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自由廣場》柯老大飆年輕人

2023/11/08 05:30

◎ 吳哲文

高雄三所國立大學在高雄大學合辦講座，邀請台灣民眾黨籍總統候選人柯文哲前往演講，柯面對多位學生的提問，從台北市與前瞻計畫、他與邱毅及鍾東錦等具有紅黑等色彩的人士之間的來往，乃至「民眾黨擬提名中國出身外配頭人徐春鶯，擔任該黨不分區立委」的爭議，只因問題觸碰到他逆鱗，柯竟怒嗆學生「徐春鶯有犯法嗎？」、「民進黨籍立委趙天麟擔任立院國防外交委召委卻親中舔共，國安局查了沒？」，完全沉不住氣。

從幾個方面來看：

一、柯文哲這幾年在網路社群，特別針對年輕人經營出「跟年輕人沒有距離」、「敢言」及「有趣」等人物設定，如今只因年輕人的提問觸及國家安全等重大爭議，就見笑轉生氣，這種說一套做一套、表裡不一，才是柯文哲的本色吧？

二、柯文哲藉由各種失言或暴言來炒高網路聲量，卻也顯現他觀念的固陋、對公共事務理解的缺陷，以及拙於政策力等短處，他卻未真誠面對自己不足之處，亦罕見真心認錯道歉，甚至試圖運用話術，將焦點拉向「藍綠一樣爛」、或是「別人也有做，為什麼你們只罵我」，這種性格適合承擔總統的大任？

柯文哲面對學生的提問，竟然怒斥學生，而賴清德面對學生未必有理有據、理解程度未必周全的各式提問，賴都心平氣和、依據事實與個人主張一一回答，試圖化解學生的疑慮，兩相對照，修養及見識可說高下立判，賴柯誰更適合承擔二○二四年後台灣面臨的種種挑戰，帶領台灣安度危機，自是不言而明了。

（作者是新北市民，從事服務業、兼業作家）

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