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自由開講》「戰貓」蕭美琴的穩健回應凸顯藍白二黨論述的謬誤

2024/01/04 15:17

黃靖翔

自從習近平發表「九二共識就是一國兩制」的言論之後，各政黨即開始重新思考其因應策略。本次副總統辯論會的過程中，三位副總統候選人針對《聯合報》執行副總編輯所提出的問題，分別表示自身對九二共識的態度與想法。

國民黨副總統候選人趙少康將九二共識類比為「你吃你的牛排，我吃我的稀飯」，並認為此就是共識。不過筆者認為這就是典型的類比錯誤，錯把國家方向當成不同種類食物的選擇，而忽略實際議題層面的複雜程度。這就好比「家裡房子的屋頂要蓋成什麼樣式」，一方說要鐵皮屋頂，另一方說要磚瓦屋頂，若是採取趙先生的說法，認為各選擇各的就是共識的話，那這個屋頂會因為材質的不同而遇到更複雜的問題，反而會讓家裡負擔更多的成本去進行維護及修繕。

民眾黨副總統候選人吳欣盈女士則提出「3個C」，映襯出民眾黨作為第三條路的選擇，而筆者認為於競爭關係（Competition）中係不可避免衝突（Conflict）與合作（Cooperation），這反而凸顯出民眾黨提出論述的基本錯誤：兩個方向都不對，所以我們必須選擇第三條路，那我們遇到衝突與合作的時候，該如何應對？這場辯論會裏頭，吳欣盈女士僅有重複著「個資法」、「雙城論壇與世大運」、「五個互相」等方針，並未告訴我們其對九二共識的解決答案。

而民進黨副總統候選人蕭美琴直接點破藍白兩黨的謬誤，認為九二共識並不能作為護國神山，將中華民國《憲法》與九二共識脫鉤，使中華民國《憲法》得以在維持和平現況的情形之下，發揮其本身之功能，並於自由民主憲政秩序的基礎之上，持續與對岸進行對話，保有中華民國台灣的自主權。

總歸來說，九二共識的神話於本次辯論會中，藉由蕭美琴的清晰論述逐漸瓦解。望台灣選民未來能不再受「九二共識」神話所遮蔽，可以大步走向擁抱國際這一條路。

（筆者為輔仁大學社會學系學生）

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