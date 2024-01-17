自由開講》「作票」影片背後的深層影響

◎康駿銘

日前網路上廣傳抖音上質疑「作票」的影片，從畫面所見雖然是現場拍攝，但整個開票過程的記錄並不完整，也明顯經精心剪緝而故意利用選後的低落心情，目的只是為了誤導觀眾質疑開票程序。製作影片者對於台灣選舉程序正當性的惡意抹黑，是極其可惡的行為，開票程序是有標準作業流程，整個開票程序是在眾目睽睽之下進行，亦有對於公正性有多重的保障，「作票」可謂難若登天，這些影片無疑是對於選務人員以及當時在場觀看開票民眾的侮辱。

圖為日前某女性網紅曾轉發抖音影片，質疑選務人員作票。（翻攝自IG）

假影片的轉傳者並未在對整個開票程序、又或者並未嘗試了解情況就不經思索地散佈，甚至當中不少仍然自詡為「理性」，是對「作票」的「合理懷疑」，不需為其「言論自由」負責。當如此基本、理應是毋庸置疑的認知也開始遭受不必要的質疑，台灣社會顯然需要建立治本的抗體建立，而筆者認為進一步著手教育也因此已是當務之急，必須提高學生在判性思維的訓練，要讓年輕人養成對資訊真實性、客觀性考究與批判的習慣與能力，否則中國的認知作戰只會更輕而易舉地入侵台灣，連開票這種本應沒什麼爭議空間的事情卻竟然有眾多版本的演譯方式，實在難以想像日後在其他社會議題上還有多少將被如此見逢插針，在這數百萬民意授權之下令政府空轉內耗。

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當隨著抖音在年輕族群的使用率日漸增加，而中國的抖音、小紅書已搶佔台灣2023 APP下載排行的前兩名，甚至還包括其他中國影音平台也都在十名以內，足以證明這個資訊防線破口已經越開越大。它背後的演算法將能透過控制受眾接收的資訊內容來改變他們的思維方式，這個所謂「天然獨」的世代，絕非不能透過這些工具所改變，從各式各樣危害自身或公眾的「抖音挑戰」到認知作戰，抖音等中國APP即使難以全面禁止，也應儘快納入監管，否則當「常識」在認知作戰下越來越偏離軌道，並在世代之間出現嚴重的分歧，這些抖音世代恐將對既存秩序、對政府與制度之間的信任不斷質疑，台灣離文化大革命就不遠矣。

造謠不是言論自由，必須讓他們為自己不負責任的言論負出沉重代價，而這件事無法只靠政府或司法進行，而是整個社會都必須加以遏止。

（台灣基進國際部專員）

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