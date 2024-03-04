自由開講》台灣應與民主國家合作共同打擊中共

◎陳靖

台灣與中共最大不同之處在於台灣是民主自由的國家，相較共產國家視人民性命如草芥，我國更為重視人民權益，在大陸地區共產體制的統馭下，對中共官方的領導政策敢怒不敢言，生怕稍有不慎就被政府以「再教育」之名洗腦改造，實際上卻是將人囚禁不見天日，毫無人權可言，而反觀台灣卻能夠以公開透明的選舉制度民選總統，也無須因闡述言論自由而擔憂，這些都是大陸的人民無法想像的事。

台灣國際地位勢單力薄

但以國際局勢而言，中共在世界可算得上第二大經濟體，對全球的影響力甚鉅，反觀台灣在民主人權議題上雖獲國際歐美民主國家支持，然面對中共在國際表現出的豺狼虎豹之行徑，許多深具影響力的民主國家在兩岸議題上僅聲明不同意中共以任何手段改變台海現狀，且堅持「一中原則」然不放棄與台灣合作往來，台灣在國際地位始終勢單力薄，且在中共的長年打壓之下，近年來台灣已為數不多的邦交國也陸續與台灣斷交，許多國際組織更礙於中共的威嚇，使台灣無法加入具影響力的國際組織中。

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與歐美民主國家合作打擊中共

而台灣貴為民主國家的典範，對人道主義又極為重視，雖非國際人權組織的締約國，惟基於對人權的尊重，台灣亦通過《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約施行法》使之成為具有拘束力之人道法，同時更邀請國際人權專家學者來台審查，使國際社會瞭解台灣對人權的重視，彰顯民主國家與共產國家的差異，拉近與國際社會之關係，藉以提升我國際地位，雖然台灣目前無法正式成為國際真正有話語權的人權組織會員國，亦可以同為民主國家對人權的重視，獲得歐美民主國家的支持，進而使同為民主國家的政體在國際上為台灣發聲，更能打擊中共共產政權，對中共也較有一定程度的威脅性。

雖然台灣目前無法正式成為國際真正有話語權的人權組織會員國，亦可以同為民主國家對人權的重視，獲得歐美民主國家的支持，進而使同為民主國家的政體在國際上為台灣發聲，更能打擊中共共產政權，對中共也較有一定程度的威脅性。（彭博社）

結語

台灣位於亞洲民主國家，亦可與東南亞反共組織合作，然因中共對東南亞國家在政治及經濟影響力不容小覷，許多東南亞國家也是一帶一路政策的其中一員，即使對中共心有不滿，也為顧全大局而不敢公然反對中共，且中共又是這些發展中國家的債權國，經常利用各種名義對該國家在軍事及領土範圍予取予求，藉以擴張中共權力範圍，在強權壓力下東南亞國家的民間組織對中共的影響微乎其微，因此真正能令中共忌憚的國家還是歐美強權國家，台灣要與中共抗衡還是須以西方國家合作為主。

（國際關係研究員）

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