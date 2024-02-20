自由開講》請台商不要自貶國格

◎陳啟濃

海基會辦理台商春節活動，有幾位台商剴切陳詞，希望賴清德就任總統後，「台獨語言」盡量少說，以免刺激中共以及所有支持統一的「民意」。

這幾位台商的意見，真是讓人瞠目結舌，也感受到「商人無祖國」的醜態。恐怕何謂賴清德主張的「台獨」，以及中國人真實的「民意」，他們又了解事實真相嗎。

請繼續往下閱讀...

珠海台商協會榮譽會長葉飛呈今日受訪表示，總統當選人賴清德自稱是「務實台獨工作者」，這對台商來講非常尷尬，希望賴未來上任後，「台獨語言」盡量少說。 （記者陳鈺馥攝）

賴清德已經澄清他的「台獨」主張就是台灣是一個主權獨立的國家，現在的名稱是中華民國，所以維持現狀就是守護國家的主權，更不容許任何外力給予破壞。任何的改變都是要在民主的前提下，尊重二千三百萬台灣同胞的民意。至於中共一貫專制統治，從來不尊重民意，台商又何必勞心替中共倡言支持統一的「民意」

至於交流的意見，更是片面站在中共的立場發言，完全沒有國家的利益考量，讓人十分遺憾。因為中共對台灣的敵意行為，除了外交打壓，政治手段介入經濟行為，更是經常性的武力干擾台海的穩定，近日更不顧航行安全，片面任意改變航線。

林林總總的不當行為，台灣只不過是適當的回應，以展現對自己國家主權的守護，以及對人民權益的維護。兩岸的不安因素，都應歸咎於中共的蠻橫，又怎能怪罪台灣政府沒有善意。

按照這幾個台商的說法，台灣就只能順應中共的主張，放棄國家的主權，不顧人民的安全，對於兩岸的交流，沒有任何的原則與堅持，採取全面放任進行，只顧全力討好中共。這根本就是「喪權辱國」，國之不保，個人生命與權益又將何復存在。台商又如何期待自己能好好做生意賺錢，這麼微薄的要求都可能不再存在。

所以要奉勸台商：認清真相比起只顧賺錢重要太多了！

（文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法