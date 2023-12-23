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自由開講》勿跟著中國定義台獨

2023/12/23 14:08

盧正邦

「台獨」是老蔣時代的產物，老蔣要反攻大陸，反對的人就被稱為「台獨份子」，被認定觸犯叛亂條例，要負刑責。之後，小蔣提出「三民主義統一中國」，台獨仍構成罪行。

1991年，叛亂條例被廢除，台獨罪名不復存在。

這期間，中共卻冒出來撻伐台獨，荒謬之極。

毛澤東在三十年代曾主張台獨，一如朝鮮，應從日本獨立出來，完全没提到應回歸中國。

1949年，中共政權成立，直到現今，從未管轄過台灣，與台灣既無現實也無法理的隸屬關係，則何來權力聲稱台灣是否自其獨立出來之理？

中共之所以裝腔作勢反對台獨，純為宣傳所需，並無太大實質的作用。倒是台灣藍營，食古不化，依然口囗聲聲反台獨，真莫名其妙。（本報資料照）

事實上，1949年起毛澤東要「解放」台灣，是因為要「宜將剩勇追窮寇」蔣介石，結束國共内戰。後來鄧小平改稱統一，名詞沿用至今。但台灣早已脫離兩蔣時代，所謂之内戰早已事過境遷，台灣也毫無威脅中國之意。

中共之所以裝腔作勢反對台獨，不過純為宣傳所需，並無太大實質的作用。七十多年台海基本無事，不也就安度過。

倒是台灣藍營，食古不化，依然口囗聲聲反台獨，真莫名其妙。

（作者為美國加州律師）

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