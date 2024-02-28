自由開講》細觀中共歷年非法越界之各國處置作法

◎何翊瑞

金廈海域的事件引發世界關注，中共強烈強調金門是內海一論引發嘩然，中共的海警也在金門附近海域展開執法。但中共漁船四處越線捕魚此事件並非第一次而是行之有年四處出擊。

金廈海域的事件引發世界關注，中共強烈強調金門是內海一論引發嘩然。但中共漁船四處越線捕魚此事件並非第一次而是行之有年四處出擊。（金門海巡隊提供）

韓國：

（一） 在2016年中共漁船在韓國進行非法捕撈，韓國立即表示對於中共非法捕撈行為，必要時採取『砲擊及撞擊的措施』

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（二） 在2014年一艘韓國海岸警衛隊船隻向中共漁船開火，打死了拒絕接受檢查的船長。

（三） 在2012年，一名中共船員在被韓國警員發射橡皮子彈擊中後死亡。

（四） 在2011年，一名韓國海岸警衛隊警員在和中共漁民的衝突中身亡。

阿根廷：

（一） 在2016年中共拖網漁船不顧阿根廷海軍警告試圖撞擊警備艇，被阿根廷海軍擊沉。

南非：

（一） 在2016年南非扣留了涉嫌非法捕撈和非法入侵專屬經濟區（EEZ）的3艘中共漁船並拘留100多名船員，並開出63.24萬元的罰單，把中共船員扣留1個月後釋放。

印尼：

（一） 印尼自2014年決定嚴厲應對非法捕撈以來，截至目前共炸沉了220多艘外籍船舶。

（二） 中共拖網漁船在南海的印尼納土納海域進行捕撈，印尼海軍向這艘漁船開火併扣留漁船和8名船員。6月印尼海軍在該海域向抗法的中共漁船開槍，一名中國漁民受傷。面對中方的強烈抗議，印尼針鋒相對地在納土納群島部署5架F-16戰鬥機，並增建軍事基地。

俄羅斯：

（一） 在2012年，俄羅斯海軍對在其專屬經濟區非法作業並拒絕停船的4艘山東漁船實施艦炮射擊，造成一名船員失蹤。

對於此次金門海域發生中國大陸越界漁船翻覆、並造成2名中國籍漁民不幸死亡對岸輿論卻要求公開道歉與賠償。

因北京單方面「廈金海域不存在所謂禁止、限制水域」就欲使主客觀形勢顛倒；更甚者臺灣內部名嘴與政府爭論成一團，讓中共官媒多次轉發國會內部爭吵影片更讓中共氣焰更甚。

中共一步步的蠶食鯨吞，模糊我國海峽管轄權，促使把此次事件從原本中共越界非法焦點轉化成我國海巡弟兄沒有錄影的問題。非法捕撈，中共挑釁行之有年，非單純將心比心的仁義道德之事，國家與國家之間，需要慎戰但絕不代表需要把自身國家的主權一再退讓。

此外，前日（26） 美國海軍更調配了在西太平洋的航空母艦打擊群（CSG） 與兩棲突擊艦支隊（ARG） ，並以圖示顯示出目前重兵部署的位置，加強應對各種局勢衝突變化。

（作者提供）



但在美中關係時刻頻繁的高層變動，臺海情勢升溫卻在中共的料想之內，目前中共內部急速排除異己，大力捕捉官員下獄，卻異常沒有高層有所抗拒，可見在中共體制內總書記習近平在軍事中握有絕對的軍權。即使是親信，在必要的時候卻可以隨意地免職，進一步鞏固個人權力。

前日更爆出驚人發展，原先中共中央軍事委員會委員名單中李尚福，尚還擁有的中共中央軍委委員職務，但如今名單卻悄然刪除。可見，在中共固有的官場文化及高層內部的分歧氛圍下，使得上任與罷免不斷變動，即使有不服也不會明確的表達出來。

圖為2023年10月中共前國防部長李尚福（左）被免去國防部長職務，同年12月海軍前司令員董軍上將（右）接任國防部部長。（報社合成／歐新社、Republic of Singapore Navy臉書）

如同在中共政治犧牲下的前中共國防部長李尚福，可謂是根紅苗正的紅二代，其父曾任解放軍陸軍鐵道兵副司令員，經歷長徑、抗日與國共內戰，而李尚福本人長年從事衛星發射任務，又是首位戰略支援部隊軍官出任載人航天工程副總指揮的人，從發展和採購都扮演關鍵角色，也是一名對外強硬的鷹派將官，在他任期內曾對臺強硬喊話，直指臺灣收復是中共的歷史大勢，卻沒想到會因此遭而免職，除了在軍事與外交上更能顯示著中共對於人才的不注重，與內部鬥爭的強烈；在這大刀解職下李尚福與秦剛以在公眾視野消逝，一聲不響地就剝奪軍政大權的將軍。

（教官）

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