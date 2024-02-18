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自由開講》立法院的開議朝野氣氛，攸關未來台灣的憲政慣例

2024/02/18 13:16

◎邱志偉

近日，為了是否安排行政院長陳建仁進行食安專報，不只朝野尚未形成共識，甚至國民黨內部也出現雜音。雖然立法院馬上就要開議，但國民黨顯然為了搶先得分，已經暗潮洶湧。我們必須承認，過去八年的「一致政府」蜜月期已經結束了，但朝野可否合作，為了進步的建設與法案同心協力，而不是在政治議題上內耗，讓合作型政府成為憲政慣例，當下就是關鍵。

立法院即將於20日開議，進入看守內閣階段的行政院長陳建仁（左二）17日在副院長鄭文燦（左一）、秘書長李孟諺等人陪同下，至立法院拜會院長韓國瑜（右二）及各黨團。（資料照）

最近，因為金門海域的中國漁船翻覆事件，以及兩岸觀光未能達成共識等大環境，其實台灣的外部環境不能太過樂觀。美國國務卿布林肯及中國外交部長王毅，剛舉行完「慕尼黑安全會議」的場邊會談，美國在場邊會談後由美國國務院發表的會後紀要提到，布林肯再度向王毅表達對台海和平的關切。這已經是王毅第三度經歷民進黨執政，對於過去八年的兩岸關係與國際關係都有舉足輕重的影響角色，差別最大的當屬美中架構與中國內部政經環境已有極大差異，到底中國如何看待新政局，兩岸衝突是否可能升溫，接下來的時間都必須更加謹慎。

不過，當前中國內部經濟問題龐大，各種經濟指數都呈現疲軟甚至衰退，中國失業率與經濟成長數據都創下相當不理想的紀錄，而相較之下，台灣不管是經濟數據以及股市指數都創下亮眼成績。此消彼漲之下，台灣在此刻對於應對中國的底氣絕不比八年前差，因此我們要更有自信來面對中國的威逼，而其中關鍵就是內部政局不可動盪，朝野必須更攜手團結的合作，不能讓政治僵局拖垮經濟。

未來四年，我們當然不希望複製扁政府八年時期的僵局，不只讓監察院空轉，還使得司法院部分大法官無法獲得同意上任，當時藍營覬覦改選後的政治紅利，但未來四年不宜再如此兒戲。我也願意呼籲政府，針對部分人事的提名，要讓國會有更高的監督權，面對國會監督務必「實問實答」，萬不得再有過場心態。同理，國民黨與民眾黨也應該拿出成熟的政治態度，讓政府運作能夠進行而不是惡意杯葛，更不宜用暴力衝突來阻止政治運行，當然這也絕非民進黨示弱，假使必須對等回應杯葛，我們也同樣不會任由議事空轉。

除此之外，藍白陣營仍在為了總統到立法院進行國情報告的形式，有所不滿。其實，若為避免憲政僵局，及讓朝野和諧，應該優先以總統能到國會報告為前提，至於何種形式，可以慢慢討論，唯獨必須讓憲政慣例建立起來為重。事實上，賴清德總統當選人已經兩度來到立法院，雖然目的不是來拜會國民黨團，但不抗拒來立法院的態度已有表現，惟仍須待藍白委員接球，促成未來慣例。

總體來說，台灣經濟數據或科技業表現，都讓台灣在國際經貿領域上更有份量，我也盼未來在推動台灣加入CPTPP這題上能有更多實質進展，但這都必須仰賴一個求進步、為台灣而拚的政治環境才有望達成。經歷過COVID-19後，台灣在國際的格局有很大變化、民眾對台灣政治的發展也有更高的期許，就盼開議後朝野能攜手合作，縱使修憲難達成共識，為了台灣進步發展，共同在國會合作建立一個好的憲政慣例而非爭權奪利，相信將是全民之福！

立法委員

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