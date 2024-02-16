自由開講》慎防中共利用漁船事件進行臺海法律戰

宮臨冬

2月14日下午，一艘從中國福建圍頭出海的中國快艇，越界進入我國金門縣北碇島水域進行捕撈活動。在海巡署金門海巡隊快艇趕來查緝時，該快艇立即高速逃逸，不幸翻覆導致4名中國民眾落海，其中兩人送醫後不治。雖然我方海巡人員迅速施救，但這一事件立即觸動兩岸政治敏感神經。但由於事件發生在中共民眾與我方執法單位之間，並未導致雙方官方艦艇的對峙，因此短期內進一步衝突的可能性不高。

中共利用法律戰加強海域主張

前年，中共外交部發言人汪文斌公開表示「臺灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區」。此言論成為中共對臺灣海峽進行法律戰的重要論述。隨後，中共通過實際行動在臺灣海峽展示其管轄行為，試圖向國際社會表明不承認我方在臺灣海峽行使管轄權的地位。

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2月14日下午，一艘從中國福建圍頭出海的中國快艇，越界進入我國金門縣北碇島水域進行捕撈活動。在海巡署金門海巡隊快艇趕來查緝時，該快艇立即高速逃逸，不幸翻覆導致4名中國民眾落海，其中兩人送醫後不治。（金門海巡隊提供）

中共逐步擴大對臺灣海峽管轄

近年來，中共海警船頻繁在臺灣海峽及其周邊水域活動，並逐漸擴大到臺灣東部水域和西南方海域。這些行動旨在逐步鞏固其對臺灣海峽的主權主張，並試圖削弱我國的主權權利。

中共可能採取的後續行動

中共可能利用這次意外事件，進一步加強對臺灣海峽的主權主張。例如，以維護漁業秩序為名義，在我方禁限制水域內進行巡航，並在遭遇我方執法艦艇時拒不承認我方的管轄權。此外，中共還可能通過其他手段加強對臺灣海峽的控制，如要求釋放被扣押的中國民眾，動員海上力量施加壓力等。

應慎防擦搶走火導致局勢升級

儘管中共利用海上民兵偽裝漁民襲擾的主要目的是建立有利的現狀以支援其法律戰論述，但如果雙方在施壓過程中發生意外，導致船艇受損或人員傷亡，局勢有可能迅速升級。因此，我國需謹慎應對，以避免局勢失控。

結語

中共在臺灣海峽的法律戰不僅是口頭宣示，更是一系列實際的灰色地帶行動，這次意外事件可能成為中共進一步推進其主張的契機；對臺灣而言，在應對過程中必須時刻保持警惕，並積極捍衛我們在臺灣海域的主權與利益。

（中共研究人員）

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