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自由廣場》中共軍事擾台 沒有假期

2024/02/16 05:30

◎ 杜信龍

中共在過年期間持續軍事擾台，利用戰機、空中氣球和無人機等手段，不僅消耗了台灣的軍事力量和資源，更旨在疲勞軍方與削弱國人的警覺，是中共心理戰策略的一部分。

美軍新任印太司令提名人帕帕洛（Samuel J. Paparo）指出，中國隨時準備攻台，並以烏俄戰爭為例，強調解放軍可能會迅速行動，使台灣陷入既成事實且難以國際化的處境。他籲台須擁有防衛能力，強調面對威脅的現實性。

為了統一目標，中國採取多種手段，包括國際壓力、經濟制裁、軍事恐嚇，及透過社群媒體的信息戰。這些都是中國運用「銳實力」的戰略手段，動搖國內民心對政府的信任。

今年恢復一年期義務兵役，徵集九千餘員。國防部也加強了替代役實彈射擊課程。然而，面對新型戰役，如空中無人載具（UAV）的利用，訓練內容能否跟上時代？是否具備足夠的工具、知識和能力，仍是一個值得思考的問題。

為何中國要強行統一？這並非僅僅是民族主義的問題，也是中國領導人利用台灣轉移內政問題，同時追求國際權力平衡，更是國際利益和權力爭奪的一環。

面對這樣威脅，或可考慮全民皆兵，增加後備教召次數，並延長年齡限制，類似黑熊學院的方式推廣戰爭知識。這不僅能提高社會整體的國防意識，也能確保在必要時有足夠的人力資源應對潛在的威脅。

（作者為科技公司工程師、台語小說《放毒》作者）

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