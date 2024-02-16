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自由廣場》反抗中共壓迫 自由之樂在倫敦響起

2024/02/16 05:30

◎ 張怡穎

隨著春風吹遍倫敦街頭，一場意料之外的文化衝突悄然上演。英國鋼琴家布蘭登．卡瓦納，以在公共場合演奏自由風格鋼琴而聞名的音樂家，最近成為一場文化對抗的中心人物。原本平凡的一天，卻因一群手持五星旗的中國遊客而起波瀾。

布蘭登回顧那天，原想透過鋼琴旋律傳遞歡樂和自由氛圍。然而，當這群自稱要拍攝農曆年特輯、欲將中共領袖影像推向全球的中國人出現時，事態開始轉向。他們的出現，不僅僅是為了慶祝節日，更像是一場精心策劃的政治宣傳。

然而，他們沒有料到的是，這場「內宣」在倫敦結局竟是如此悲慘。布蘭登堅定地表示，面對壓迫，沉默不是選擇，中共的行為反而激起了他更強烈的反抗意志。從那天起，他的演奏不再僅僅是音樂，更是一種抗爭和自由的象徵。

事後，他不僅受到來自中國的隱私權申訴，更有不少死亡威脅，讓他更加意識到中共長臂管轄的恐怖。中共試圖在全球範圍內施加影響，甚至將魔手伸向海外，對於那些勇於表達不同聲音的人來說，這是一個嚴峻的現實。

受訪時，布蘭登提到一位中國人民的故事。該民原在鏡頭前表達對布蘭登的支持，但後來卻因家人還在中國而擔憂不已，此事讓布蘭登感受到中共如何在海外對中國人進行心理控制和恐嚇。

布蘭登經歷並非個案。許多在海外中國人，因為恐懼報復而不敢公開表達自己的真實想法。這種跨國的壓迫和對自由意志的打壓，顯示了中共試圖控制言論和思想的可怕企圖。

布蘭登表示，即使面對壓力和威脅，他也不會停止演奏和表達。他相信，藝術和音樂是超越政治和國界的，是連接每一個追求自由和真相的心靈的橋樑。通過他的琴音，持續向世界傳遞信息：對抗壓迫，捍衛自由。

布蘭登的故事是對當前全球反對中共集權壓迫的一種映射。他用行動證明，即使是一位鋼琴家，也能在反抗不公和尋求自由之路，發揮力量。

在這場文化和意識形態的對抗中，布蘭登與他的鋼琴成了一道亮麗的風景線，激勵著不願屈服於壓迫的靈魂。

（作者為自營商）

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