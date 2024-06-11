自由開講》空幹、玩跳蛋、飛機杯吸流量獲利！？台灣網紅讓身體教育和性教育走偏！

◎張天泰

日前，台灣網紅陳沂宣布將加入成人平台SWAG，自稱缺錢下海，要當「新一代情色教主」，她上月底首播就衝出好成績，根據SWAG公布數據，流量增長超過百分之40，觀看人數有近三萬人。

圖為台灣網紅陳沂加盟成人平台SWAG記者會。（資料照）

如果可以統計，性和錢這兩件事，是造成人類歷史最多糾紛犯罪的主題事件，特別是「性」。筆者此文就直球對決，目前很多和性有關的糾紛，包含黑道控制性工作者、仙人跳、童妓、數位性暴力、性騷性侵等性犯罪議題，也曾親眼看過男性花很多錢和性工作者交易，然後過程中拍下其性交過程，沾沾自喜炫耀說自己是千人斬、百人斬，很多色魔性侵犯罪者、PUA性犯罪者是因為千人斬、百人斬此錯誤偏差觀念所餵食形成。

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所以做好性教育和身體教育，是降低台灣因性議題發生糾紛犯罪的最大關鍵，而網紅陳沂脫內褲和壹柒柒火車便當空幹、玩跳蛋和飛機杯，這真的是非常短視自私的作法，只有利益陳沂和壹柒柒，但對台灣人民在性教育和身體教育上是不利。

歐美國家的孩童身體教育和性教育開明程度眾所皆知，很早便將性議題去黑箱化，除了能夠坦然面對各種性知識，更願意讓孩童提早了解各種觀念的重要性，也可以很健康的來面對它，也不應該完全避免不讓孩童詳細的深度理解和學習，並且希望能夠讓這群孩童知道，世界不會只有單純完美身材的型男與美女，而是充滿著多元性的身材體格。

在丹麥甚至有一個知名電視節目，主辦單位邀請到數位成年男女全裸出場，讓約11到13歲的孩童，能夠單純憑藉好奇心來「打破沙鍋問到底」，提問內容包括「幾歲身體會長毛？」、「對私密處滿意嗎？」，反觀在台灣性議題就是因為被神秘黑箱化，才會被某些有心人士（媒體）當作謀利工具， 所以正確解決途徑是台灣教育部在政策上，必須全力進行性教育和身體教育的科學化及正常化教學，其原理如同孩子懵懂時喜歡罵「XX娘」髒話吸引注意力，當一切公開透明化，不再黑箱，讓孩子知道「XX娘」髒話的真實意義後，他便會覺得罵髒話是對自己不利的事情，也不要再想說了，這才是提升台灣人民素質的良方。



（作者為教育博士、政治工作者）

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