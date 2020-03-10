自由開講》共同學習正面回覆孩子疑問，別讓親子間的性教育持續缺席！

張明旭



近日有起新聞引發社會針對性教育的廣泛討論，在「禁止未滿18歲兒童及少年購買」的告示牌旁，一位國中生拿起美妝店內陳列的情趣用品按摩棒詢問：「媽，這要怎麼用？」，媽媽因為尷尬無法回答，因此怒向高雄市政府檢舉，而高雄市社會局並因此要求商品下架並開罰。

而這起事件其實並非偶然發生的特例，台大校內就發生過不只一次，「倡導校內師生正確認識性玩具與性教育知識、不要污名看待或錯誤使用」的性玩具展因為「外來家長」的不斷抗議，而被迫中止或添加不合理限制，而這些家長抗議的理由也跟本起事件十分類似：「怎麼可以讓我的小孩看到這種東西，那會猥褻傷害我的孩子！」、「孩子如果提問我要怎麼答？我要怎麼教小孩？」

知名連鎖美妝生活用品店賣按摩棒，有家長反應造成困擾（上排）。（台灣消保會提供）



這些事件背後「真正爭議」的，其實不是法律*，而是親子間怎麼談性教育的議題。從教育專業的角度出發，面對孩子提出任何疑問時，最差勁的答案大概就是：「不要問！」、「你長大後就會知道了」、「噓」、「夭壽，問那些什麼東西啦！」、「這種東西不要亂問、也不要去看，懂嗎！」，因為這類回覆只是用威權及貶抑的方式來 要兒童閉嘴，而完全沒有回應兒童的疑惑 ，其一方面可能促使部分孩童對於提問及發表意見更加畏懼與負面，愈來愈不敢說出自己的想法、即使發生問題也不願告訴家長；另一方面，則也可能造成孩童因為問不到而更產生好奇、刺激、憤怒等情緒，更加「瞞著家長」自己嘗試與探索，最後並可能因錯誤資訊而受到傷害。

這類狀況如果放到「性」相關疑問上也是一樣的，如果家長持續負面地「禁止」孩子提問，遮住孩子的眼耳，那麼最後無法好好學習正確資訊，未來可能因此受到傷害的，仍舊是孩子。

此外，如果說只要孩子提出性相關問題、且家長覺得自己尷尬無法回答就要禁止的話，那麼對於超商及諸多開放式藥妝店中都有的保險套、潤滑液、驗孕棒等，甚至連內衣褲等，是不是都要一律禁止了呢？按照這樣的「恐懼避談」邏輯，那麼到底我們需要禁止多少東西，才足以讓孩子不再發問呢？

且即便一、兩次的「禁止」有效，但家長真的能「永遠禁止孩子接觸一切家長自身不想談的事物」嗎？答案當然是否定的。除非這家人始終與現代社會完全隔絕，否則在這個資訊爆發的時代，別說是路邊的情趣用品店了，光是網路、遊戲、影片、媒體節目、廣告中所挾帶的性資訊，早已不知道超過店家展示的性玩具多少倍，且其中帶有錯誤資訊、性別偏見、歧視、刻板印象的比例更是難以想像的高。

如果家長、教師不能好好落實性教育、不能把握機會教育好好對孩子進行性平教育，那麼，孩子如何能學到正確的知識？如何能打破社會上仍舊存在如此多的性別偏見與污名？如何能好好的照護自己的身體與情感關係？如何在未來自在地找到屬於自己的幸福呢？



就像是這起事件報導中網友留言贊成業者所提到的自身經驗：

「我在德國留學，這種東西在德國的藥妝店（相當於台灣的屈臣氏）女性用品區都有賣，是再正常不過的一件事。與其遮遮掩掩，讓兒女看A片學性知識，或到網路上找陌生人來學習，何不大大方方教導正確觀念，正視慾望有罪嗎？」 「其實健健康康地擺在寶雅、屈臣氏甚至小北百貨，我還比較好解釋這是做什麼的。放在路邊店面，裡面昏昏暗暗又閃著五顏六色的霓虹燈，反而難解釋為什麼要弄的（得）這麼隱晦。」

對於手邊擁有無數資訊的現代孩子來說，他們所需要的從來就不是避談、拒答、或禁止，因為即使家長或學校不願回答，還有更多的資訊來源可以找尋；孩子們所需要的是完整性平教育的真正落實，因為唯有當孩子充分學習相關知能後，他們才能避免錯誤資訊與相關歧視、污名帶來的傷害，才能擁有足夠的能量找尋自在發展的未來！



希望所有家長都能和我們一起努力，以孩子為主體，共同學習正面回覆孩子的疑問，別再讓親子間的性教育持續缺席。

（性別平等教育大平台）

*這起事件相關的法律爭議，其實本篇報導中已有許多陳述，包含猥褻物品定義、公開場合定義、輕易購買判定、告示牌用處判定等等，在此就不詳述。

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