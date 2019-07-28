自由開講》從反同團體荒謬抹黑，看見孩子獨立自主思考以及性平教育的重要性！

創新舉！板橋高中放寬服儀限制，男生可穿裙上學，為台灣性平教育的「真正落實」做出良好示範！（資料照）

◎張明旭

板橋高中從五月校慶時的「板中男裙－裙聚效應」男裙週活動，到六月校務會議決議修正服儀規定，放寬制服上的性別限制，讓學生從新學年開始，不管性別為何，都可以自在選擇穿著褲子或裙子上學，為台灣性平教育的「真正落實」做出良好示範！後續，建國中學也跟進修正，且鬆綁得更加徹底，讓學生從新學年起可以自在穿著便服上學，彰顯了校園的多元性及尊重學生為獨立思考個體的必要性！

然而，兩所學校落實性平教育、重視學生自主思考的努力卻被反同議員及各種反同團體盯上，尤其是板橋高中！即便學校及學生都已清楚說明：「如果我們的同學能夠因此被同理、尊重，我們願意為了他們勇敢一次、兩次、好多次，這樣或許我們就不會再失去任何人」、「本校服儀委員今年3月22日已開會決議修改本校服儀規定，因有部分女同學也反映穿裙相當不便，希望能開放穿長褲，再加上學生會發起的男裙週活動，男生也體會到穿裙子的不便，因此提案修改服儀規範，並提交校務會議討論」、「校方修改服儀規範之重點，在增加學生制服選擇之自主性，並重視學生權利。其他學校已有放寬性別規範的服儀規定，板中並非首創」、「板中服儀相關修正的部分，都是符合教育部105學年度公告『高級中等學校訂定服裝儀容原則』，制定過程符合民主程序與機制」，但卻仍遭到新北市反同議員林國春刁難質詢，並遭受反同團體各種荒謬藉口的污衊攻擊，令所有「真正」具有教育理念以及「真正」捍衛兒少權利的人都看不下去！

日前政治評論員周偉航發起投票問網友，「穿裙子的男高中生」和「穿國民黨背心的阿伯」，誰比較令人不適，結果顯示「穿國民黨背心的阿伯」得到壓倒性的票數。（擷取自臉書）

對於反同團體這種，假「愛」之名行「控制所有孩子只能長成反同家長想要樣子」的壓迫事實，李屏瑤在《穿裙子的男生，穿褲子的女生，還有氣噗噗的家長團體》這篇文章中已有詳細敘述，從當年髮禁解除之爭開始，對比分析出這些反同家長「忘記孩子是具有自由思考能力的活生生個體」問題，並希望所有家長能和孩子一起思考與成長，而不是成為孩子學習成長的絆腳石！

而我們則在此針對反同團體的荒謬言論進行澄清，同時也呼籲大家共同看見學生為「獨立思考個體」以及「挺身而出改變社會」的重要性，一起支持校園落實性平教育，別再讓這些堅決反對性別平等的反同人士，成為台灣推動性平教育、思辨教育、公民教育、法治教育、人權教育等等「影響學生未來發展關鍵」的嚴重阻力！ 請共同守護性平教育，讓性別平等的種子免於反同的抹黑傷害；讓這塊土地的未來更加友善與包容，而非暴力與歧視；讓所有的學生都能更加溫柔地好好對待每一個擁有不同色彩的人們，讓相關的傷害與憾事不再發生！

當年學生髮禁，相信許多四、五年級生（泛指民國41至59年間出生者）並不陌生，甚至自己也曾是主角之一。（國立臺灣歷史博物館-臺灣女人官網）

以下是本次反同荒謬論點的列舉破除（因為荒謬的點實在太多，我們僅能部分列舉）：

【錯誤】這是同婚專法通過後的負面影響（錯）

〖事實〗這跟同性婚姻『一點關係都沒有』，而是跟性別平等教育相關。而性別平等教育所希望做到的，只是讓孩子不再被過往性別刻板框架所限制，讓孩子透過開放、更多元、更加尊重的方式去看待其他人，讓每個孩子都能自在平安長大。

【錯誤】全國媽媽護家護兒聯盟召集人魏秋茹砲轟，板中以性平教育意識形態之姿，錯誤引導學生認為「男生穿裙子就是性別平等教育」，她並質問教育部：「那男生穿裙子進女廁、女生進男湯是否也正常？」（錯）

〖事實〗板中從來沒有錯誤引導，相關的宣導和公開說明已經上百次且歷經三個月，學生都瞭解了，反倒是這些反同從來不會查證和瞭解正確資訊，只要自己不喜歡就隨便抹黑別人！每次誤導別人的都是你們！而這次修正的只有「服儀規定」，跟廁所、溫泉一點關係都沒有，這到底怎麼亂連結的？懇請反同團體不要再造謠煽動恐懼了！

【錯誤】 板中開放男同學著裙裝事件，是把褲裝與男性、裙裝與女性劃上等號是刻板印象，真正的性別平等是在腦袋內，而不是只在外觀。（錯）

〖事實〗這種發言『完全曲解』了本次板中的服儀規定修正，正是因為社會上有著強烈「褲子對ㄧ男性」與「裙裝女性」的性別刻板印象，板中才會進行本次服儀規定的修正，希望讓學生不分性別、自由選擇穿褲子或裙子，而這也就是從「生活」中開始逐漸落實性別平等。真正的性別平等不只在腦袋內，更要在生活中。而真正需要將性別平等放入腦袋的，明顯不是板橋高中，而是這群反同人士。

【錯誤】蔡英文總統曾公開指出：「蘇格蘭男士也穿裙」，其實是誤導大眾，以為蘇格蘭人男女不分。（錯）

〖事實〗請不要亂曲解蔡英文總統的話語！他的發言根本沒有「蘇格蘭人男女不分」的荒謬意圖，請反同人士不要誤導大眾！

【錯誤】我們反同志，就是不該強迫男生穿裙子，但我們尊重，各自有各自的立場，沒有誰對誰錯（錯）

〖事實〗板中已經再三強調，沒有強迫任何人穿裙子或褲子，而是讓學生有選擇的自由，打破對性別刻板印象！而且穿著裙子／褲子跟是否為同志根本就是兩回事，連這件事和相關的性別氣質都搞不清楚，顯示出這些反同的成人多麼需要加強性平教育！

【錯誤】洪志和：「袒胸露背，不合時間的服儀是尊重嗎？你辦一個穿裙活動週，到現在一間學校一間學校，男學生穿裙上學，這真的是...我家長再不站出來可以嗎？」（錯）

〖事實〗學生不分性別可以自在選擇穿裙子或褲子，到底跟「袒胸露背」有什麼關係？一個是下半身、一個是上半身，而且除了反同洪先生外，這次過程中完全沒有人要求「袒胸露背」，如果反同洪先生對此人類身體基本結構認知有強烈困擾的話，建議或許可以考慮諮詢相關醫學專業人員，而不要繼續以錯誤資訊誤導大眾！

【錯誤】安定力量孫繼正：「我今天穿牛仔褲，穿這樣子，一看就知道我是男的或是女的，請問這是刻板印象嗎？難道我今天要打破規矩，現在台灣的政治，所有的議題都跟政治有關係，這是何等的悲哀」（錯）

〖事實〗孫繼正這句話的意思是指「穿T-shirt＋背心＋牛仔褲 ＝ 男生」，也就是說，他認為做出這類打扮的女生是「不應該」、「不OK」，且反對女生可以這樣打扮。而這種觀念和評論正是明顯的性別偏見與歧視，而孫繼正居然將這類話語講得如此自然，果真是歧視深入骨裡！此外，今天到現場傳著「競選背心」的人，不就是孫繼正本人嗎？到底是誰要扯政治呢？

【錯誤】捍家盟：「既然部分男學生喜歡穿裙子，建議他們可以不只在校內穿裙，上補習班、搭捷運時也可穿裙子」、「鼓勵男學生穿裙子，並不代表社會進步」（錯）

〖事實〗第一句真的就是廢話，因為對學生來說，目前有服儀限制的就是學校，其他地方他本來就可以自在選擇自己穿著！而後面那句話則是完全的『曲解』，板中已經說了很多次，他們是讓學生不分性別、『自由』選擇穿褲子或裙子，請重視板中學生的自主性及思考能力！

【錯誤】這種行徑瓦解男女尊重，我們要贏回家庭翻轉教育（錯）

〖事實〗讓各種性別自在選擇做自己才是落實性別平等與尊重，請不要再顛倒是非了！而且「翻轉教育」真的不是這樣用的，建議反同團體諮詢一下專業的教授，不要再造成更多詞彙被亂用曲解了！

【錯誤】板中師長為了討好學生，忘記了教育的原則及目的，為了潮流忘了自己教育者的身分（錯）

〖事實〗性平教育不是潮流、更不是討好，而是為了讓所有學生都能平安自在地長大！而正視「教育主體——學生」的思考與主體性，正是當今教育的基本理念與原則，也是十二年國教的根本！請反同團體不要再「亂拿」過往威權填鴨教育的陳舊概念亂攻擊「真正」的教育工作者了！而這段對話也突顯出：不懂基本教育原則與目的人正是反同團體自身！

【錯誤】板中假民主，排除家長意見！（錯）

〖事實〗除了板中出面聲明「一切符合民主程序外」，教育部國教署學安組副組長黃瀞儀也正式回應，板橋高中乃是透過民主程序，納入家長團體、學生代表、教師和行政代表，經過對話修正服儀規範的，對此，教育部都給予尊重！所以從頭到尾都沒有「排除家長意見」這件事發生，請反同團體不要再造謠了！

新北市板橋高中新學年起開放男生穿裙裝，多個家長團體26日到教育部前抗議。教育部國民及學前教育署學生事務及校園安全組副組長黃瀞儀（圖）回應，尊重學校經民主程序產生的規範。（中央社）

（性別平等教育大平台 專案經理 ）

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