自由開講》慰安婦不是你們抹黑造謠的工具！別讓性別人權上的悲劇血淚成為不實謠言的犧牲品！

◎張明旭

看到教育部針對網路上瘋傳「教科書教慰安婦是自願的」 等不實謠言的『鄭重澄清』，除了全力支持教育部闢謠外， 我們心中也充滿著無奈和憤怒！無奈的是， 直到現在台灣民眾仍如此缺乏查證精神與思辨教育， 連這麼誇張的謠言都可以直接相信且還協助傳遞；憤怒的是， 這群惡劣的造謠者居然把慰安婦當成政治抹黑的工具！ 把如此多性別人權上的悲劇血淚，當作自己的政治操作的籌碼， 這卑劣下流的程度實在難以接受！

針對最近有許多LINE與臉書社團瘋傳「教科書教慰安婦是自願的」等錯假訊息，教育部再度鄭重澄清，從來沒有一本課本提及「自願」，請勿再以訛傳訛。（取自教育部臉書）



慰安婦的遭遇及狀況不僅跟國籍相關，還跟年齡、所在地點、 被帶去的地點、時間點、個人經歷等因素有關。當時數十萬女性， 有些是從家鄉被日本軍隊強行綁架、擄掠；有些是被以「護士」、「 工廠人員」、「清潔隊員」等名義詐騙；有些是被性侵後強迫成為； 有些是被以「愛國」名義洗腦誘導、進去後才發現並非事實； 有些則是經濟貧困下被誘騙；有些則是被家人私自「賣掉」； 除此之外還有很多狀況。而這些女性在被「送至」慰安所後， 就被當成男性軍人的軍事性奴隸， 一日甚至被迫承受高達百次的非自願性行為， 許多女性因此被傳染性病、 或在多次被迫終止懷孕後導致終身不孕等等，甚至還可能遭受虐待、 被抓起來當成炮灰，或「為了掩蓋罪證」而被集體槍殺。 這些悲劇與對人權的侵犯，也使得後續台灣、韓國、中國、 菲律賓等許多國家對日本政府提出告訴，而有些官司纏訟至今。



現在台灣只剩兩位慰安婦阿嬤， 但他們卻仍舊等不到日本政府的道歉，而「日本」部分教科書中， 仍然扭曲、甚至否認這歷史上嚴重侵害人權與平權的真實傷害！

2011 年，第一位公開指控日本政府的大桃阿嬤因心肺衰竭去世，當年誤以為要到南洋作看護，卻被日軍帶到慰安所。（維基共享）



而就像婦女救援基金會以及其青少年代表林宗洧曾提到的， 我們也盼望，教育部除了破除惡質謠言外， 能在高中職歷史課本中對慰安婦有更多篇幅與說明， 更加深入詳述慰安婦成為日軍性奴隸、 且遭受許多慘無人道性暴力的歷史真相； 同時並將背後的結構性因素一一剖析，從父權、軍權、 到日本帝國主義所帶來的壓迫， 並接續著帶出慰安婦後續遭受的汙名與處境， 而這也正是性平教育及人權教育必須與歷史課程互相融入的具體展現 ！



註：如果大家希望了解慰安婦相關的更多的歷史與血淚， 可以參考紀錄片《蘆葦之歌 慰安婦阿嬤光影紀實》、阿嬤家- 和平與女性人權館、以及許多相關書籍及研究。

（性別平等教育大平台 專案經理 ）

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