自由開講》登革熱謠言以及他們的產地

◎傅硯翔

蔡英文總統此次「自由民主永續之旅」出訪行程，除了過境美國時解鎖了「我國總統出席我駐美外館公開活動」成就，展現了台美關係前所未有的高峰。此外，本次出訪也透過外援的方式，鞏固台灣與這些持續在國際上為台灣主權發聲的友邦之間的深厚情誼。不過，成功背後的眼紅與扯後腿，似乎是台灣外交課題上不得不面臨的命運。

近日，便有一位來自新北市的74歲老伯伯在臉書社團發訊，指稱蔡總統此次出訪到海地「送」了45億，並稱高雄市為了滅登革熱向中央要5千萬，中央卻只給2千萬，藉此一面打擊政府的外交成果，一面再次質疑政府防疫的決心。如果到這位老伯伯的臉書，還可以看見他仍堅持他的說法是「真相」，他還要「繼續說」。目前上映中的漫威電影「蜘蛛人：離家日」，其中神秘法師的一句台詞或許能釐清這個現象：「人們需要能夠相信的東西，而現代人什麼都願意相信」。

近日，便有一位來自新北市的74歲老伯伯在臉書社團發訊，指稱蔡總統此次出訪到海地「送」了45億，並稱高雄市為了滅登革熱向中央要5千萬，中央卻只給2千萬，藉此一面打擊政府的外交成果，一面再次質疑政府防疫的決心。（圖片來源：峰狂打臉94爽臉書）

如果稍加查證，便能知道為使海地順利興建電網基礎建設，政府這次是以「貸款」形式協助海地政府，並由台灣廠商參與協作，並沒有「送錢」的狀況。此外，高雄市政府在今年6月14日（星期五下班後）發出公文，向中央提出5318萬登革熱防治經費，行政院早在同月19日火速全數核定，至於高雄市政府為何遲遲沒拿到錢，那是高雄市政府行政效率的問題，而且高雄市政府甚至還用了105年9月的舊公文直接一字未改複製貼上向中央請款，令人啼笑皆非。

高雄市政府甚至還用了105年9月的舊公文直接一字未改複製貼上向中央請款，令人啼笑皆非。（擷取自王定宇臉書）

依據社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，「有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰：五、散佈謠言，足以影響公共之安寧者」。老伯伯在臉書社團的留言屬於虛假的謠言無誤，這樣的謠言也可能使人相信政府未積極防疫、放任疫情蔓延，恐引起社會恐慌，足以影響公共安寧。總統府在第一時間已報警處理，但因社維法第63條的處罰涉及人身自由的限制，依同法第45條規定，警察機關詢問後便需移送法院進行裁定，而不是由警察機關逕行裁處。

警察機關在這個環節上能夠處理的範圍，比較大的比重在於「確認事實」。例如，上（6）月18日，有一名網友「李杰」也在臉書社團中，將登革熱議題與香港反送中遊行進行不當連結，這名網友指稱「蔡政府支援香港暴力遊行10億、高雄登革熱防治0元」，經總統府舉發、刑事局追查後，發現此名網友的臉書暱稱原為「李榮貴」，於去年九合一大選期間即多次散布與選舉相關的假訊息，但這個臉書帳號卻是在新加坡所註冊的假帳號。

署名李榮貴的網友，於去年九合一大選期間即多次散布與選舉相關的假訊息，但這個臉書帳號卻是在新加坡所註冊的假帳號。（圖片來源：只是堵藍臉書）

境外的假帳號查察或有困難，不過這次這位住新北的老伯伯恐怕是沒有這麼幸運。而這兩件拿中央對於登革熱防疫補助來作文章的案件都有一個共通的特色：他們都是拿韓市長的不實說法當作材料再進行加工。換言之，韓國瑜市長就是那顆阻絕真相的「塞子」，是所有登革熱補助經費議題假訊息的來源，而不論是那位新加坡的假網友，或是這位新北74歲老伯伯，充其量就只是韓市長的「棋子」。為了避免未來出現更多棋子，呼籲法院應從嚴審查，也藉此讓阻絕真相的塞子永遠失去作用！

（法律工作者）

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