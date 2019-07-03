自由開講》郭台銘的托幼政策莫非是連環騙？

◎墨昇

國民黨總統初選參選人郭台銘日前在國民黨總統國政願景說明會上，拋出了小孩六歲以前，政府幫你養的政策。然而，根據媒體的統計：「一個剛出生的小孩的基本開銷包括尿布奶粉等用品粗估一個月5000元，若又要托育，保母費每個月1-3萬。若3歲後上幼稚園，即便為公幼，單月平均也要3000元。以台灣目前0到6歲的人口有142.8萬而言，一年下來總共2500多億，是中央總預算的12.5%！」台灣目前一年的中央政府總預算約將近一兆多，郭董的說法一出，大家不免會想，數字這麼龐大，難怪連朱立倫都說不可能！

國民黨總統初選參選人郭台銘日前在國民黨總統國政願景說明會上，拋出了小孩六歲以前，政府幫你養的政策。（資料照）

少子化問題的確是國安危機，我們不是說托育不重要，但也不能夠過分的只將少子問題如何解決只在金錢負擔上思考。因為年輕人目前不生，或生的少，原因很多，光居住問題就很難解。房子都買不起，可能連婚都不敢結。即使敢結婚，可能也不敢生，因為房貸就足以讓人焦頭爛額，可能要花三十年才能繳清的房貸，試問又有幾個年輕夫妻只是因為那六年托育經費而不願意生呢？

以筆者所見，托育經費不過是冰山一角問題，絕非解決整個少子化危機的核心命題。但若這非核心，卻用不成比例原則的方式，把中央經費資源大比例的投注在托育，那麼長照呢？甚至子女從國高中到大學的教育經費呢？而因此被排擠到的預算，是否真的不重要呢？

結果郭台銘面對各方質疑財源有問題時，忽然冒出一句他會自找財源的話，忽然讓人感受到一股濃濃的跳票味，這代表郭台銘根本沒有思考過這項政策怎麼落實，一如韓國瑜的愛情摩天輪和朱立倫的三環三線，都是隨口說說大餅亂畫，套一句郭台銘說的話：「先把年輕人的票騙過來再說！」很好，政治素人的郭台銘還知道自己是在騙，不像朱立倫或韓國瑜根本就是老手，對空洞不實的大話已習以為常，但是，不管講得再好聽，欺騙仍舊是欺騙。

郭台銘的「育兒政策」會一如韓國瑜（右）的愛情摩天輪和朱立倫（左）的三環三線，都是隨口說說大餅亂畫嗎？（資料照）

俗話說得好，「免錢的最貴！」郭台銘先生，你現在既不是鴻海董事長，未來財產還要交付信託，請問一下：你要怎麼解決財源問題？跟銀行隨便貸款嗎？這不就是外界詬病許久的鴻海跟銀行聯貸天文數字，且至今沒有改善跡象。郭台銘先生，總統是國家之首，不是商場梟雄！國家財政不得兒戲啊！

郭台銘後來說的財源，是要建立全台健康大數據基因庫，用大數據的資源開創財源。舉例，台大醫院台成幹細胞治療中心，自認可以賺夠健康醫療大數據的錢。姑且不論朱立倫認為這只能年賺三十億，連付營養午餐都有問題。更何況這背後還有嚴肅的醫學倫理，甚至違憲的爭議，基因工程還存有很多爭執，若資安未做妥適導致中共掌握該怎麼辦？國安危機何解？而且，這難道不涉及個人隱私？沒有人民的授權，國家就可以任意處置人民的個資嗎？

我們更不樂見，或許郭台銘先生所謂的金主就是中華人民共和國政府。如果財源是這個，那就真的飲鳩止渴了！若是郭台銘根本沒有思考過怎麼解決實際問題，反而沾染國民黨長期跳票的習性，那真的太失格了！

（政治評論者）

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