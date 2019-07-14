自由開講》郭董哭了，韓嫂也哭了？！

◎吳介聲

國民黨總統參選人初選民調競爭壓力山大，民調稍落後韓國瑜的郭台銘7月10日接受週刊專訪時哭了；7月12日韓嫂李佳芬接受電視視訊專訪，忍不住也哭了。

鴻海集團創辦人郭台銘接受週刊專訪時談起參選一路以來的心路歷程，忍不住激動落淚。（即時中心翻攝）

郭韓初選戰情緊繃，互不相讓，郭台銘儘管發動大量廣告，似仍不敵韓粉的凝聚力，郭董相當焦慮，接受專訪說到參選心路歷程忍不住激動落淚，竟然放下身段向韓國瑜心戰喊話「把高雄做好」「就算大哥拜託你」。

郭董希望韓國瑜要保住自己「歷史定位」，如果韓退讓，讓他進而贏得大選，「我一定會全力配合，把高雄建設起來。」郭台銘這兩天甚至回顧原本有人建議以無黨籍參選，他是對國民黨有歷史情份以及認同國民黨才未同意，似乎自覺當時決定令他如今陷入困局，也似乎暗示如果落敗，可能脫黨參選。

郭台銘也在政論節目表示國民黨初選民調有問題，過去沒有想過脫黨參選，而今則稱「發球權在韓市長手上。」直言希望韓先讓他做4年，「韓把高雄做好了，人民自會選擇。」--對商場常勝軍的郭董而言，這初選似乎是場輸不起的仗。

問題是，台灣是民主國家，不是韓國瑜要讓就能算數。

郭台銘想勝選，訴求竟不在選民，卻在於請求對手讓步，此種幾近情緒勒索以及公然授受的現象，置選民與民主於何處？置國民黨於何處？置其他參選人於何處？又置韓粉於何處？郭董對政治的無知以及脫離政治現實的程度，簡直超乎想像。

另一廂，韓嫂李佳芬11日接受電視視訊專訪，談到因選舉家庭被打壓，生活秩序大亂，竟也哽咽落淚，無奈地說她「不是鋼鐵人」，如果這樣繼續下去，「就看自己的家庭能夠被打到什麼程度。」

韓嫂李佳芬11日接受電視視訊專訪，談到因選舉家庭被打壓，生活秩序大亂，竟也哽咽落淚。（youtube翻攝）

韓嫂的無奈不止於此，直言韓國瑜根本沒有跟她談過選總統的事，覺得韓有「說不出的壓力」。到底為什麼？是什麼說不出的壓力？專訪為何未探究？都頗耐人尋味。

參選總統這麼重大的責任，這些人卻選得這麼可憐，是在哭什麼呢？選舉是民主國家辦喜事，怎麼都哭了呢？難道說國民黨初選過程非得這麼折騰人？一位初選民調落後卻極不甘心，一位超前卻似乎有難言之隱，兩位一樣不夠光明磊落，任誰勝出，大多選民都很難笑得出來吧？

（管顧公司創辦人｜專欄作家｜廣播評論）

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