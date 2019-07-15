自由開講》韓國瑜出線！泛藍必分裂 泛綠需注意中國黑手！

◎吳柏瑋

今早國民黨初選民調出爐韓國瑜已高達44%支持率出線，遠勝過27%的郭台銘與朱立倫的17%，而在筆者的觀察中，對於民調結果最大的反彈並非泛綠群眾，反而是國民黨內35歲以下的青年。

國民黨總統初選民調結果14日出爐，黨主席吳敦義宣布由現任高雄市長韓國瑜勝出。（資料照）

在筆者的觀察中，在初選結果出來之後可以發現泛藍青年中大多出現「蔡英文會連任」的評語，可見泛藍青年對於韓國瑜競選勝選的信心極度不足，甚至更多的是對於韓國瑜的勝出感到憤怒，對於這些人來說，韓國瑜的異軍突起代表了國民黨長期以來的菁英明星路線遭到挑戰，更表示了國民黨黨內的青年明確的知道「韓國瑜會發垮國民黨」，與2018年韓國瑜成國民黨金雞母的認知可謂大相逕庭。

同時，大多綠營支持者對於韓國瑜的出線，大多都是以鬧劇的角度來看，更可以說是，絕大多數的綠營支持者因為同溫層認知，導致大多數人認為韓國瑜「不足為懼」。

但，筆者認為這是危險的。

千萬不能小看韓國瑜對於2019到2022年的政局影響。

韓國瑜的成功除了浮誇的媒體行銷外，對於全台各地的地方勢力的掌控根本上早就超過黨主席吳敦義，甚至遠超長期耕耘的朱立倫，筆者不諱言，我認為這是過去他曾在農產公司擔任總經理的職位時所積累下來的人脈與組織，筆者甚至斷言，全台灣農漁產行銷相關組織，韓國瑜甚至可能把持了近八成，甚至我們可以發現大多數國民黨籍市議員都已經把韓國瑜當成2022年的準金雞母。回到這次初選結果，筆者認為國民黨的分裂會加劇，甚至可能成為三個黨中央的情形。

回到這次初選結果，筆者認為國民黨的分裂會加劇，甚至可能成為三個黨中央的情形。由左至右依序為：郭台銘、韓國瑜及朱立倫（資料照，本報合成）

若要筆者形容現在國民黨內局勢，韓國瑜所帶領的眾多支持者，儼然就是異軍突起的草根皇帝，而他的支持群眾大多都是無產階級，韓國瑜可以說是張角，直逼吳敦義而來；而自2014年擁抱總統夢至今卻一在落馬的朱立倫於新北市的支持聲量也不遑多讓，也是因為他2016年「烙跑未果」，在國民黨內至少保持了一定的「清譽」，儼然是皇城內唯一直系，但又沒有曹操挾天子的膽；郭台銘則有別於過往傳統政治參選人，商賈出身的他憑著資源與本身的名氣，投入黨內初選對他來說根本只是「偶然」，皇城內的和氣與否根本與他無關，遠在江東的他，自立為王又有何不可？

筆者預測，接下來必然會有一波名不符實的團結口號，但實際上國民黨依然要面對「三個黨中央」的尷尬情況，而接下來的黨主席之位戰場，必然沒有郭台銘的局，依照郭董的經商手段，必然會採取脫黨參選的方式，甚至筆者斷言，郭台銘脫黨甚至可能為他的政治路線創造新的高峰。

而在一旁看好戲的泛綠支持者，筆者認為不應鬆懈，如同我上述內容，韓國瑜在地方勢力上、農產行銷相關組織的紮根與影響，而這背後，中國對於台灣政治局室的操作恐怕會更加劇烈，對於蔡英文2020連任之路會是極大的威脅。

（地方工作者、獨立媒體執行編輯）

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