自由開講》以生命及血淚訴說：完整性平教育不能再等！

張明旭

看到〈傳親密訊息給男同學…16歲少年「性向遭公開」數小時後輕生〉這則報導後，心裡一直難以釋懷。

是怎樣的背叛、羞辱與霸凌，逼得一個才16歲的高中生，以血淚寫下「我真的很恨我不能相信任何人，因為那些都是假的」，並無奈走向絕路？

只因為曖昧的對象是同性，他們間的親密私訊就該被如此公開散佈到網路上給讓大眾檢視與羞辱嗎？兩個人間互相喜歡到底錯在哪裡？傷害了誰？為什麼只因為身為同志就必須遭受如此的對待？

因性向被公開而輕生的16歲少年查寧（Channing Smith）。（圖截取自推特@Billy Ray Cyrus）

而這行徑不只是強迫出櫃，更是把這男孩從尚未準備好面對外在不友善的恐懼中，硬拖出來「公開示眾」，迫使男孩痛苦地懷疑自己是否為「錯誤」的存在，且在那個極為保守的小鎮上，我們完全可以想像男孩會被如何當成「笑柄」來對待。而在接下來的校園裡，每一天，男孩又會遭受到多少的羞辱1，在這樣的處境下，他甚至沒有解釋與保護自我的空間。

男孩的名字叫做查寧（Channing Smith），在他的高中生活裡，雖然因為霸凌而有些難熬，但他在許多親友的陪伴下，正試著努力往前，找尋自我做自己。原本查寧將會在今年10月20日度過他的17歲生日，他聰明、有趣，又有點傻。他想成為一名工程師。他很少談論自己的感受，但他總是會確認其他朋友是否過得還OK。他喜歡騎摩托車，喜歡談論他小時候做的車子以及彈吉他。前一陣子，查寧開始去漢堡王工作，因為他想要自己賺錢，查寧的哥哥說：「他為此感到自豪，並傳給我一張他穿著制服的照片。他正在成為他自己。」

#justiceforChanning #whatifitwasyourchild Tennessee teen Channing Smith kills himself after classmates share his intimate messages to another boy, family says - The Washington Post https://t.co/2qbGVA6OOB — Aimee Ramirez （@kcaimee） 2019年10月1日

然而現在，這一切都沒了後續。

查寧用生命發出的悲鳴，正在告訴整個社會，為何友善平等的校園不能再等，為何完整性平教育必須盡快落實，不只對學生，更包含教師、家長、整體學校、警政人員、以及整個社會，因為就像查寧母親所訴說的：「只因為你覺得這是有趣或好玩的，就因此讓他人覺得丟臉或羞辱他們，再想想吧。如果有人意識到這點，我的兒子就不會死了。」

請讓我們共同守護完整性平教育，讓每個孩子都能平安自在地長大，而不是在絕望中無奈逝去。

（性別平等教育大平台）

1 根據同學表示，在被強迫出櫃前，男孩就因為有時聲音及走路姿勢較為陰柔，在學校裡遭到霸凌，並被當面羞辱說「沒有人會喜歡你」

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