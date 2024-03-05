自由廣場》監督網路聲量的政治變現

◎ 張約翰

大選結束快三個月了，下一任總統要到五月才就職，因此二月就上任的立法院成為關注焦點。由於兩大黨都未能過半，從院長選舉到委員會召委選舉，整個二月三方勢力各種合縱連橫，時不時出招又翻轉，讓關心政治的民眾目不暇給。

但在這一片眼花撩亂中，大選時號稱要下架藍綠，吸引不少厭倦兩黨對抗選民支持的民眾黨，由院長到召委選舉的表現來看，目前還是看不出來到底要怎麼下架藍，整場立院秀只見白營善舞獨佔聲量。當然一切才剛開始，後面會有什麼變化都還很難說，不過在這場白營秀裡，要檢驗下架藍綠口號的人免不了失望。

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白營從柯文哲首次參選台北市長起，就擅於利用社群平台吸引閱聽人，再將這股聲量轉化為選票。然而取得選票不該是政治人物的最終目標，就像企業的社群經營不是只為網站導流，流量還要能變現，變現要能盈利，盈利才是企業的最終目的；政治人物靠社群平台取得聲量，再轉化為選票，但選票只是工具，選上了要做什麼才是最終目的。

社群媒體與行動載具時代，帶給政治人物全新的表現空間，在閱聽人注意力由傳統媒體迅速移向社群媒體時，不拘泥於傳統媒體傳播單向模式、迅速搭上社群媒體列車的政治素人，更能適應新的傳播模式，成為具備網紅般具備社群吸睛能力的政治人物，也就是網紅型政治人物。

但網紅型政治人物求聲量的表演，其實與傳統媒體時代各種求版面搶鏡頭的政治表演，本質上沒有不同，都是藉由當下最主流的媒體平台爭取目光。社群時代早期還能藉由素人的清新特質得到聲量，在近廿年的洗禮後，一切表現也都變得與傳統媒體時代相同，成為精心計算的人設與敘事。

以網紅來形容特定類型政治人物，不是要污名化網紅，只是在說這些政治人物具備網紅的特質、能力與經營聲量的手法。但網紅取得聲量不是最終目的，有的是變現就好，有的則是變現後還要能提供知識，或引起社會對特定議題的關注；網紅型政治人物取得聲量，又是為了什麼？會不會搞了半天是有聲量有選票就爽，其他無所謂？這就要靠選民的科學理性務實來持續監督了。

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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