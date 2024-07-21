自由開講》迎戰中國的民族主義狂潮

◎方凱弘

近年來，中國的民族主義情緒如潮水般席捲而來，所謂的「黨指揮槍」政策更是在這波狂潮中扮演了推波助瀾的角色。然而，這一政策真能在戰場上見真章嗎？

從習近平掌權以來的種種跡象來看，中國內部矛盾重重，經濟疲軟，軍事上更是內鬥不斷。作為台灣人，我們不能忽視這些信號，必須深刻理解北京的戰略意圖，並做好全面準備，否則我們將陷入無可挽回的困境。

請繼續往下閱讀...

今年六月，在新加坡的香格里拉對話上，中國新任國防部長董軍強硬施壓台灣。（歐新社檔案照）

自從中國經濟在高峰之後迅速下滑，社會矛盾日益加劇，北京政府必須尋找出路，於是民族主義成為其救命稻草

在這種情況下，台灣、菲律賓和日本等國家成為了中國展示民族主義的目標。尤其是台灣，一直是北京民族主義業績的首選。從近幾個月來的事件可以看出，北京政府正在不斷加強對台灣的壓力。

今年六月，在新加坡的香格里拉對話上，中國新任國防部長董軍就以強硬口吻指責台灣政府推行「去中國化」，並威脅台灣若敢獨立，將面臨滅亡的命運。

董軍的強硬言論背後，是中國軍事高層內部的巨大動盪。僅在過去一年中，至少有13名上將和19名中將被整肅。這些高層軍官的下台並非偶然，而是習近平在鞏固其權力過程中的一部分。

據統計，自2012年習近平上台以來，已有超過百名高階將領被撤職或調查，這無疑反映出中國軍事體系內部的極度不穩定。這些內部整肅行動的背後，透露出中共對軍事力量的不信任和控制慾望。然而，這種「黨指揮槍」的做法，是否真的能在戰場上見效，仍有待觀察。

面對中國的挑釁，台灣不能只是被動等待，而應該積極採取措施來保護自己。首先，我們必須加強國防建設，提升軍事實力，尤其是在海空防禦方面。我們可以參考以色列的國防策略，強化科技研發和軍事訓練，確保我們在面對突發情況時有足夠的應對能力。

其次，台灣應該加強與國際社會的聯繫，爭取更多的支持和合作。特別是在與美日等國合作上，我們應該更加積極主動，爭取更多的軍事和經濟援助。

最後，台灣必須在國內加強團結，增強民眾的危機意識和國防意識。政府應該加強國防教育，讓更多人了解台灣面臨的威脅，並鼓勵年輕一代積極參與國防事務。根據統計，台灣目前的國防預算僅佔GDP的2.3%，相較於以色列的5.3%還有很大提升空間。

中國的民族主義狂潮看似來勢洶洶，但其背後卻隱藏著無數問題。經濟下滑、內部矛盾和軍事高層的動盪，這些都讓中國的「強國夢」看起來更加虛幻。台灣作為中國民族主義的首要目標，必須提高警惕，做好全面準備，迎接未來可能的挑戰。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法