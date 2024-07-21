自由廣場》川普是在質疑藍白抗中意志？！

◎ 林文彬

川普受訪指台灣很有錢，又搶走美國的晶片產業，面對中國威脅，應自付保護費。前白宮國安顧問歐布萊恩事後圓場，盼台灣增加國防支出，GDP占比提升到百分之五。且共和黨籍眾院外委會主席麥考爾也說，加重自我防衛是正確的，而台灣一直是完美範例。

確實，國務院即為拜登政府出面辯解，指美國不是做慈善，數十年來台灣一向自費加強自我防衛。

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但川普似忘台灣早已付過錢，卻苦等不到美國的自衛性軍備武器。惟其意涵之中︰加強防衛台灣，抵禦中國的「意志」之說，這恐怕要問問國眾兩黨了。藍白一向應和中國的疑美論，在立法院不惜假改革之名，行違憲（已被憲法法庭裁定「暫停執行」）、剝削人權（聽證會、調查權）、亂訂法律（反質詢、藐視國會罪）、擾亂財序（花東建設）、出賣台灣（唯「中」是「問」）等赤化台灣之實；並假建設之名，行將台灣送「中」之實。

因此，川普是說對了一半，就是台灣內部一直存在著親中、附中及送中等著「被統一」政黨的問題，不僅打著「民主反民主」，毫無意志抵抗中國侵吞，更是百般阻擋、刁難對美採購軍備武器案的經費與進程，並不時散播疑美論調等認知作戰，分化台美關係，難怪川普也會硬生生地起疑台灣的抗中意志。

所以，追根究底川普質疑的是台灣的國、眾兩黨到底愛不愛台，抗不抗中？！這是國、眾兩黨應向世人自清的問題。

（作者是雲林縣議員）

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