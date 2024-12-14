自由開講》高鐵延伸屏東 建請高市府先成立土地徵收專案小組

◎ 黃花麗

11月27日，交通部鐵道局在高雄舉行首場路廊方案說明會，指出高雄段綜合規劃預估需時4至5年，鄉親擔憂，加上施工期，通車時程恐遙遙無期。屏東縣長周春米呼籲：「無論採何種方案，屏東端的路線與站址不變，高鐵特定區計畫已公告，請交通部優先進行高鐵屏東車站與鐵路高架化工程，縮短通車期程。」

筆者認為，為避免類似台南鐵路地下化土地徵收的延宕情況，高市府應同步推動土地徵收調查作業，確保進度不被拖累。

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高鐵延伸屏東歷經多年推動，行政院預定今年底決定將採左營案還是高雄案，圖為高鐵延伸屏東高雄說明會最終場，現場大爆滿，有民眾舉牌「反對明挖」、「拒絕拆遷」。（記者王榮祥攝）

高鐵延伸屏東歷經多年推動，2005年起由前縣長潘孟安爭取，直至2019年行政院定案採左營案，2020年核定可行性研究，2021年啟動綜合規劃並辦理環評，歷時近20年。然而，左營案因路線臨近石化廠引發安全疑慮、營運效率等問題被預期捨棄，改為高雄方案，雖施工難度與費用增加，但整體效益與安全性更具保障。若定案後能加速行政程序，縮短施工期，廣大高屏鄉親也能早日受惠。

施工過程中的土地拆遷，是影響進度的關鍵變數。以台南鐵路地下化為例，因三戶拒遷戶漫天要價並煽動抗爭，土地取得被拖延9年，原定2024年完工，恐延至2026年後。同樣地，高雄鳳山鐵路地下化工程，因一戶釘子戶長期占用公有土地，導致道路無法貫通，環狀交通系統受阻，嚴重影響民眾出行與旅客權益。

高鐵進入高雄車站，對南高雄的均衡發展大有助益。鑑於工程成本逐年攀升，及早完成規劃與施工尤為重要。然而，若遇到不合理釘子戶、產權糾紛或外界干擾，將造成巨大社會成本，需事先防範。

因此建議，高市府應在年底路廊確定後，立即成立土地徵收專案小組，透過全面地籍調查，避開密集住宅區與產權糾紛地段，協助交通部鐵道局制定更佳拆遷路線，並由地方民代、區長、里長提前溝通，制定完善的補償與安置方案。例如參考台南市先建新房低價認購後拆遷的作法，讓居民安心落戶，避免不必要的對立。此舉既顧及市民福祉，也展現陳其邁市長的施政魄力與民生關懷。

（作者為服務業）

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